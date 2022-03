776 Visite

Lavori in corso all’impianto idrico, aggiornamenti: si sta lavorando per attivare un impianto di emergenza, per dare un po’ di acqua ai residenti delle zone colpite dalla crisi, nelle more di un definitivo intervento da eseguire in un tempo più lungo. Tre le autobotti presenti sul territorio. Una è in arrivo, le altre sono dislocate tra via Borsellino e via San Rocco.













