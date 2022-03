UCRAINA, ZELENSKY: CRIMINI CONTRO I CIVILI. 100 MILA PERSONE INTRAPPOLATE A MARIUPOL

83 Visite

05:50 Zelensky accusa i piloti russi di crimini contro i civili

ll presidente ucraino Zelensky, nel suo discorso su Facebook, ha detto che i piloti russi saranno ritenuti responsabili dell’uccisione di civili. “Vorrei ripeterlo ancora una volta a tutti i piloti russi, non stanno pensando agli ordini che stanno eseguendo. Perchè uccidere civili è un crimine”.

05:00 Zelensky: 100mila persone intrappolate a Mariupol

Quasi 100.000 persone sono intrappolate tra le rovine della città ucraina di Mariupol sotto l’inesorabile bombardamento russo. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Decine di migliaia di residenti sono già fuggiti dalla città portuale meridionale assediata, portando testimonianze strazianti di un “paesaggio infernale gelido crivellato di cadaveri ed edifici distrutti”, secondo Human Rights Watch.

04:00 Peskov: prove di laboratori biologici Usa

Nella battaglia di accuse sul possibile uso di armi chimiche e biologiche, sferra un colpo il portavoce del Cremlino Peskov. Mosca ha “solide prove” per dimostrare che gli Stati Uniti stanno sviluppando progetti biologici militari in laboratori situati in Paesi confinanti con la Russia”.

03:20 Intelligence Gb: proteste nelle città occupate, rischio repressione

La popolazione civile ucraina delle città occupate dalla Russia continua a protestare contro il controllo russo, secondo l’ultimo aggiornamento dell’intelligence del ministero della Difesa britannico. “Gli sforzi russi per sottomettere la popolazione manipolando i media, diffondendo propaganda e mettendo come leader marionette filo-Cremlino sono finora falliti”, dice la fonte. E poi l’avvertimento:. “La Russia probabilmente reagirà a questi fallimenti utilizzando misure sempre più violente e coercitive nel tentativo di reprimere la popolazione ucraina”.

03:00 Zelensky: “Il nostro personale prigioniero di Mosca”

In un intervento su Telegram, Zelensky ha fornito altri dettagli sul sequestro del personale di soccorso a Mariupol: “Dipendenti del servizio di emergenza statale e autisti di autobus sono stati fatti prigionieri” dalle forze russe: “Stiamo facendo di tutto per liberare la nostra gente e sbloccare il movimento di carichi umanitari”. Il riferimento è al sequestro da parte di Mosca del convoglio umanitario di 11 autobus che si dirigeva verso Mariupol per trarre in salvo gli ucraini in fuga dalla città. “Nonostante tutte le difficoltà, abbiamo salvato 7.026 persone da Mariupol. Domani continueremo questo importante lavoro”, ha aggiunto Zelensky.

02:30 Cnn mostra missili lanciati dalla Crimea

Un video, pubblicato su Telegram e geolocalizzato dalla Cnn, mostra il lancio di missili cruise da una nave al largo della costa della Crimea, appena a ovest della città di Sebastopoli, verso l’Ucraina. “È chiaro che c’è una nave là fuori in lontananza”, si sente dire da una voce maschile in russo. “Sta sparando qualcosa, ma non si riesce a vedere dove”, dice ancora.

02:00 Pentagono: potenza della Russia sotto il 90%

Per la prima volta dall’inizio dell’invasione dell’Ucraina, la potenza di combattimento della Russia è scesa sotto al 90%. Lo ha detto un funzionario della Difesa Usa spiegando che Mosca ha subito forti perdite “di munizioni e uomini”. “Hanno investito molto in questa guerra e hanno ancora molte risorse – ha sottolineato il funzionario – ma ogni giorno vediamo che perdono aerei, carri armati, artiglieria, elicotteri, jet. Stanno anche perdendo molti uomini”.

01:45 Zelensky: i russi hanno catturato soccorritori a Mariupol

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, in un discorso notturno, ha detto che le forze russe non solo hanno bloccato un convoglio umanitario che cercava di raggiungere l’assediata città di Mariupol con rifornimenti, ma hanno catturato alcuni dei soccorritori e degli autisti di autobus. “Stiamo cercando di organizzare corridoi umanitari stabili per i residenti di Mariupol, ma quasi tutti i nostri tentativi, sfortunatamente, sono sventati dagli occupanti russi, dai bombardamenti o dal terrore deliberato”, ha detto Zelensky in un discorso video notturno alla nazione. La vice premier Iryna Vereshchuk ha detto che i russi hanno sequestrato 11 autisti di autobus e quattro soccorritori insieme ai loro veicoli.

01:35 Nyt, domani sanzioni di Biden a centinaia di membri della Duma

Il presidente americano Joe Biden imporrà nuove sanzioni a centinaia di membri della Duma, la Camera bassa del parlamento russo. Lo rivela il New York Times. Le nuove misure contro Mosca sono previste per domani, quando il presidente americano si troverà a Bruxelles per partecipare al vertice della Nato, all’incontro con i leader del G7 e al Consiglio europeo sull’Ucraina.

01:29 Fonti Usa: “Russi a Mariupol, ma la città resiste”

Forze russe sono entrate a Mariupol, tra queste ci sono anche separatisti del Donbass. Lo riferisce una fonte della difesa americana sottolineando che “gli ucraini stanno lottando molto duramente per non far cadere la città” nelle mani di Mosca. Le stesse fonti riferiscono di aver “constastato attività navale russa nel Mar Nero ma questo non significa che un attacco con mezzi anfibi contro Odessa sia imminente”.













