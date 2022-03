Calvizzano, domani l’inaugurazione della panchina in memoria di Falcone e Borsellino

94 Visite

Sabato 19 marzo alle ore 11:30 nei pressi del Municipio, l’Amministrazione Comunale, in collaborazione con l’Associazione Libera e la Pro Loco di Calvizzano, celebrerà la Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, inaugurando una panchina letteraria dedicata ai Giudici Falcone e Borsellino. Nel corso della manifestazione è previsto l’intervento delle istituzioni locali. Contestualmente, nei pressi di Via Diaz, in filodiffusione verranno letti i nomi delle vittime di mafia.

Programma:

Saluti e Introduzione del Sindaco Giacomo Pirozzi.

Intervengono: l’On.le Andrea Caso – Deputato e Componente della Commissione Antimafia, il Comandante della Stazione dei Carabinieri di Calvizzano Pietro De Stasio, il Maresciallo della Compagnia dei Carabinieri di Marano Carmelo Firetto, Giovanni Porcelli Consigliere Regionale in Campania, Pasquale Di Fenza Consigliere Regionale in Campania, il Parroco di Calvizzano Don Ciro Tufo, il Dirigente Scolastico dell’I.C. Marco Polo Prof.ssa Francesca Schiattarella, L’Avvocato Giuseppe Granata e la sua famiglia, l’Associazione Legalità Possibile, il Movimento Futura e l’Amministrazione Comunale di Calvizzano.













