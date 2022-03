Ucraina. Kiev accusa: raid su teatro e piscina a Mariupol. Donne incinte sotto le macerie

193 Visite

20.51 Ucraina, il cancelliere tedesco: “Ho parlato col Papa, la guerra deve finire”

“Oggi ho parlato al telefono con Papa Francesco della situazione in Ucraina”: lo ha scritto in serata il cancelliere tedesco Olaf Scholz sul suo profilo Twitter- “Concordiamo sul fatto che la guerra in Ucraina debba finire immediatamente. Un cessate il fuoco è urgente e necessario vista la situazione umanitaria e per evitare ulteriori sofferenze”, si legge nel post.

20.40 Ucraina, Netflix Usa ripropone serie tv con Zelensky attore

“Ce lo avete chiesto, è tornato”. Nel giorno in cui il presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky, ha parlato al Congresso americano, Netflix Usa ha annunciato il ritorno della serie televisiva che vide protagonista, come attore comico, proprio Zelensky. Servant of the People, serie trasmessa tra il 2015 e il 2019, racconta la storia di un maestro che, inaspettatamente, si ritrova eletto alla guida dell’Ucraina. La serie verrà riproposta, per ora, solo negli Stati Uniti.

20.38 Attacco aereo su piscina a Mariupol: donne incinte sotto le macerie

I russi hanno lanciato un attacco aereo sul centro sportivo Neptun, utilizzato come rifugio per donne incinte e madri con bambini piccoli. Lo scrive su Telegram, secondo quanto riferisce Ukrinform, il capo dell’amministrazione militare regionale di Donetsk, Pavlo Kyrylenko. “Stanno cercando di distruggere fisicamente i residenti di Mariupol, che sono stati a lungo un simbolo della nostra resistenza – afferma – Oggi hanno lanciato un attacco aereo sulla piscina Neptun. Donne incinte e donne con bambini sono ora sotto le macerie”.

20.36 Ucraina, 5 morti sotto le macerie dopo raid a Chernihiv: tre sono bambini

I corpi di 5 persone, di cui 3 bambini, sono stati trovati sotto le macerie di un edificio bombardato dalle forze russe a Chernihiv, nel nord dell’Ucraina, vicino al confine bielorusso. Lo riferiscono i servizi d’emergenza locali, citati da Ukrinform.

20.31 Ucraina, la premier finlandese: importante uscire da dipendenza energia russa

“È molto importante uscire dalla dipendenza dalle energie fossili della Russia. Ma dobbiamo essere realistici e non candidi. È un fatto che finanziamo gli attacchi pagando per le energie fossili russe”. È quanto ha affermato la premier finlandese Sanna Marin alla conferenza stampa insieme al cancelliere tedesco Olaf Scholz. “Ma dobbiamo anche accettare che ciascun Paese dell’Ue è in una situazione diversa quando si parla di approvvigionamento energetico”, ha aggiunto Marin. “E’ dunque necessario investire di più nelle energie rinnovabili: discuteremo su come transitare verso le energie verdi e su come diversificare le forniture d’energie”, così ancora la leader del governo finlandese. “È anche una questione di sicurezza”.

20.28 Ucraina, Biden: Putin è un criminale di guerra

Il presidente Usa Joe Biden ha definito il presidente russo Vladimir Putin un “criminale di guerra”, mentre lasciava un evento. Si tratta della condanna più severa delle azioni di Putin e della Russia espressa finora da parte di un funzionario statunitense dall’invasione dell’Ucraina. Mentre altri leader mondiali hanno usato queste parole, la Casa Bianca era riluttante a dichiarare le azioni di Putin quelle di un criminale di guerra, sostenendo fosse un termine legale che richiedeva indagini. Ma nel discorso pronunciato oggi, Biden ha detto che le truppe russe hanno bombardato gli ospedali e tenuto in ostaggio i medici. Il presidente ha quindi promesso più aiuti per aiutare l’Ucraina a combattere la Russia.

20.26 I reali del Belgio accoglieranno famiglie rifugiati ucraini

Il re Filippo e la regina Matilde del Belgio accoglieranno diverse famiglie di profughi che sono arrivate in Belgio in fuga dalla guerra in Ucraina. Lo ha reso noto il Palazzo reale. La coppia metterà a disposizione per questo scopo due alloggi che appartengono alla Royal Donation (l’ente che gestisce i beni della famiglia reale belga) e che potrebbero ospitare tre famiglie di profughi, secondo l’emittente Rtbf. Le sistemazioni dovevano essere destinate ad associazioni del sociale per ospitare persone a basso reddito. Alla luce dell’emergenza, saranno destinate alla prima accoglienza delle famiglie ucraine. Si tratta di villette unifamiliari che saranno disponibili all’inizio di aprile, una volta arredate e terminate alcune opere. Il re e la regina avevano incontrato pochi giorni fa a Bruxelles alcuni dei profughi giunti in Belgio dall’Ucraina. Finora il Paese ha accolto 10 mila rifugiati, di cui 2 mila arrivati solo martedì.

20.25 Ucraina: nuovi bombardamenti su Kiev, colpite case

Nuovi bombardamenti dell’esercito russo su Kiev. I missili hanno colpito diverse case private nel distretto di Podilsky. Lo ha scritto su Telegram il sindaco della capitale Vitali Klitschko, secondo quanto si legge su Ukrinform. Sul posto stanno lavorando soccorritori e medici. Il fuoco è stato contenuto, ma l’intervento va avanti. Nessuna vittima è stata registrata finora. Secondo il sindaco è stato danneggiato anche un gasdotto a bassa pressione. Oggi è in vigore a Kiev un coprifuoco esteso, iniziato ieri alle 20 e che durerà fino alle 7 di domani. Una misura analoga è stata annunciata anche nella regione di Kiev.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS