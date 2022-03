UCRAINA, LEOPOLI SOTTO ATTACCO. PRESSIONE RUSSA ANCHE SU KIEV

95 Visite

05.47: Media, Leopoli sotto attacco, esplosioni a Kherson

Molteplici esplosioni sono state udite nelle città di Leopoli e Kherson, Leopoli è sotto attacco missilistico delle forze russe. Lo riferisce il quotidiano ucraino Kyiv Indipendent. Le notizie di esplosioni a Leopoli vengono confermate da giornalisti e testimoni sul posto, riferisce il Guardian. Diverse esplosioni sono state udite poco prima delle 6 ora locale alla periferia della città che si trova nella zona nord-occidentale del Paese, vicino al confine dell’Ucraina con la Polonia. E’ la prima volta dall’inizio dell’invasione che alle sirene sono seguite esplosioni.

05.27 Forze Kiev abbattono drone con esplosivo su città

Un drone con tre chilogrammi di esplosivo è stato abbattuto dalle forze di sicurezza ucraine a Kiev. Lo riporta Bbc, citando funzionari e testimoni. Il drone è caduto nel quartiere di Podil e ha causato un principio di incendio.

04.52 Stoltenberg avverte, Russia potrebbe usare armi chimiche

“Dobbiamo restare vigili perché è possibile che la Russia possa pianificare operazioni con armi chimiche” e questo sarebbe un “crimine di guerra”. Lo afferma il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, in un’intervista al quotidiano tedesco Welt am Sonntag riportata da Cncb

04.51 Ritorsione Russia a sanzioni, colpito cartone Peppa Pig

In ritorsione per le sanzioni, Mosca se la prende con Peppa Pig. Un tribunale russo stabilisce infatti che l’immagine del popolare personaggio dei cartoni animati può essere usata liberamente in Russia senza alcuna punizione, nonostante una battaglia legale in corso. Lo riporta il Daily Mail. Entertainment One, la società a cui fa capo Peppa Pig e che ne controlla i diritti, ha infatti una causa contro un imprenditorie russo che ha disegnato la sua versione del personaggio dei cartoni in violazione, secondo l’azienda, del copyright. Nel motivare la sua decisione, il giudice ha fatto riferimento alle “azioni ostili degli Stati Uniti e di altri paesi stranieri”. La decisione della giustizia russa preoccupa perché potrebbe aprire la strada ad abusi massicci del copyright.

04.46 Biden, Putin contava su Occidente diviso, non è così

“Putin contava su una NATO divisa, un Occidente diviso e, francamente, un’America divisa. Ma non ha avuto niente di tutto questo”. Lo scrive il presidente Usa, Joe Biden, su twitter.

03.32 Media Kiev, sirene suonano in quasi tutte province

Le siriene suonano in quasi tutte le province dell’Ucraina, segnalando ai residenti di cercare immediatamente riparo. Secondo quanto riporta il Kyiv Independent, l’allerta raid aerei è scattata, fra le altre aree, anche a Kiev, Kharkiv e Dnipro.

02.42 Cresce pressione Mosca su Kiev, città è sotto assedio

Cresce la pressione delle forze russe su Kiev. Il ministero della Difesa di Mosca parla di “incessante spinta sul campo”, riferendo che le forze russe sono avanzate di 12 chilometri (sette miglia) su “un ampio fronte” durante la giornata di ieri, ma senza specificare esattamente dove. Il sindaco di Kiev, Vitali Klitschko ha affermato che la capitale, descritta venerdì da un alto funzionario ucraino come una “città sotto assedio”, sta rafforzando le difese e accumulando cibo e medicine. “Non ci arrenderemo”, ha aggiunto il sindaco della capitale ucraina in un videomessaggio.

Sia i funzionari ucraini che quelli russi sabato hanno descritto il rapido peggioramento della situazione umanitaria definendola “catastrofica”. Gli attacchi russi hanno distrutto l’aeroporto nella città di Vasylkiv, a sud di Kiev, ha affermato il sindaco della citta’. I sobborghi nord-occidentali della capitale, tra cui Irpin e Bucha, nei giorni scorsi erano state oggetto di pesanti bombardamenti mentre i veicoli corazzati russi avanzano sul confine nord-orientale della capitale ucraina.

02.40 Zelensky, ‘servono aiuti, Russia sarà come Corea Nord’

La leadership di Mosca sta trasformando la Russia in un Paese isolato come la Corea del Nord, “dove regna la povertà”. Lo afferma il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, ringraziando per l’appoggio internazionale ma chiedendo più aiuti: “Non è solo per l’Ucraina, è per tutta l’Europa”, dice

02.34 Zelensky, oltre 12.000 persone evacuate sabato

“Gli invasori russi non possono conquistarci. Non hanno la forza e lo spirito. Si appoggiano solo alla violenza, al terrore e alle armi”. Lo afferma il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, sottolineando che io corridoi umanitari stanno funzionando, con 12.729 persone evacuate sabato.

02.19 Kiev, Russia vuole controllo totale centrale Zaporizhzhya

L’Ucraina ha comunicato all’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea) che la Russia intende assumere il controllo totale e permanente della centrale di Zaporizhzhya, sotto la guida di Rosatom. Lo afferma l’Aiea, sottolineando però che il numero uno dell’azienda russa ha negato l’intenzione.













