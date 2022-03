UCRAINA, KIEV CIRCONDATA DAI TANK RUSSI. SITUAZIONE CRITICA A MARIUPOL

495 Visite

06.24 Kiev circondata, situazione “critica” a Mariupol per Msf

Le forze russe si sono posizionate intorno a Kiev e stanno “bloccando” Mariupol, dove migliaia di persone stanno soffrendo un assedio devastante. I media locali riferiscono di sirene di avvertimento antiaereo in tutta l’Ucraina, comprese Kiev, Odessa, Dnipro e Kharkiv. Dopo dodici giorni di assedio, Mariupol, un porto strategico, è senza acqua, gas, elettricità o comunicazioni. La situazione è “quasi disperata”, ha avvertito Medici senza frontiere.

06.06 Kiev, iniziata riparazione linee elettriche a Chernobyl

L’Ucraina ha iniziato a riparare i danni alle linee elettriche che servono la centrale nucleare di Chernobyl. Lo hanno detto le autorità ucraina all’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica.

05.48 Suonano sirene in varie città, da Kiev a Leopoli

Le sirene suonano in diverse città dell’Ucraina, da Leopoli a Kiev, da Cherasky a Charkiv. Lo riporta il Guardian. Poche ore fa Cnn ha riportato di esplosioni non lontano dalla capitale ucraina, dove le forze russe si starebbero avvicinando

04.39 Zelensky, arresto sindaco Melitopol è un crimine

La detenzione del sindaco di Melitopol è “un crimine contro la democrazia”. Lo ha detto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, in un video postato su Facebook. L’arresto, ha aggiunto, è “un segnale debolezza degli invasori”.

04.38 Congelati investimenti Abramovich in hedge fund Usa

Gli investimenti in hedge fund americani di Roman Abramovich sono stati congelati. Lo riporta il Wall Street Journal citando alcune fonti, secondo le quali i fondi speculativi hanno ricevuto l’indicazione di congelare dopo che sanzioni sono state imposte a Abramovich. Il congelamento mette probabilmente fine ai recenti tentativi dell’oligarca russo di vendere i suoi interessi negli hedge fund.

21.12 Kuleba: “Il rapimento del sindaco di Melitopol è un crimine di guerra”

“Il rapimento del sindaco di Melitopol è classificato come un crimine di guerra sulla base della Convenzione di Ginevra che proibisce di prendere ostaggi civili durante la guerra”. È quanto si legge in una dichiarazione del ministero degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba, che accusa Mosca di crimini di guerra per il rapimento di Ivan Fedorov sequestrato nel centro della città mentre stava distribuendo aiuti umanitari alla popolazione.

21.07 Kiev, fosse comuni per la prima volta dalla Seconda guerra mondiale

“Per la prima volta dalla Seconda guerra mondiale, le persone vengono seppellite in fosse comuni nelle città ucraine”. Lo ha detto l’inviato ucraino all’Onu Sergiy Kyslytsya, citato da Bbc.

21.00 Ucraina: “In corso raid russi su Mykolaiv”

Nuovi bombardamenti russi da nord-est sono in corso sulla città portuale ucraina di Mykolaiv sul mar Nero, a nord della Crimea. Lo afferma su Telegram il governatore regionale, Vitaly Kim.

20.26 Usa: “Al momento no indicazioni di invasione da Bielorussia”

Al momento non ci sono indicazioni che lo stiano facendo”. Così il portavoce del Pentagono, John Kirby, risponde a chi gli chiede di un possibile attacco delle forze bielorusse in Ucraina, come aleggiato da Kiev.

20.15 Agli arresti domiciliari vertici del servizio estero Fsb

Il Presidente russo Vladimir Putin avrebbe messo agli arresti domiciliari i vertici del servizio estero dell’Fsb (Soims) vale a dire, il numero uno Sergei Beseda, e il suo vice, Bolukh, rendono noto fonti citate da Andrei Soldatov, analista russo specializzato nei servizi di intelligence. Beseda è responsabile dell’intelligence sull’Ucraina, e Bolukh anche della disinformazione.













