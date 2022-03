UCRAINA, COLPITO L’ISTITUTO DI RICERCA NUCLEARE A KHARKIV. DINIPRO, COLPITO ASILO

201 Visite

07:07 Servizi di emergenza, a Dnipro colpito anche un asilo

I servizi di emergenza statali ucraini (Ses) a Dnipro hanno riferito che tre attacchi aerei stamane hanno colpito un asilo nido e un condominio, e una persona è rimasta uccisa. Lo riporta la Bbc. “Intorno alle 6.10 ci sono stati tre attacchi aerei in città, che hanno colpito un asilo nido e un condominio”, hanno riferito i servizi di emergenza. Colpita anche una fabbrica di scarpe, che è in fiamme.

06.52 Zelensky, attacco russo su corridoio umanitario

“Mariupol e Volnovakha restano completamente bloccate. Anche se abbiamo fatto tutto il possibile per far funzionare i corridoi umanitari, da parte russa non c’è stato il cessate il fuoco”. Così sui social il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

Vicino a Mariupol, “carriarmati russi hanno aperto deliberatamente il fuoco sul corridoio umanitario, che è un corridoio di vita”, aggiunge.

05.40 Kiev, da Mariupol non è stato ancora evacuato nessuno

Nessun civile è stato ancora evacuato da Mariupol a causa dei pesanti bombardamenti russi, che non consentono nemmeno la consegna degli aiuti umanitari inviati dal governo di Kiev. Lo ha dichiarato in televisione la vicepremier ucraina, Iryna Vereshchuk.

“La situazione peggiore è quella del corridoio Mariupol-Zaporizhzhia”, ha detto Vereshchuk, “nessuno è stato evacuato. Non una singola goccia d’acqua ha raggiunto persone che sono stremate dalla sete”. “Oggi 300 mila persone stanno soffrendo per la mancanza d’acqua, il freddo e la fame”, ha detto ancora Vereshchuk, “la vendetta dell’aggressore è non consentirci di salvarle”.

05.39 Biden annuncerà revoca “status” Russia in Wto

Nelle prossime ore il presidente Joe Biden annuncerà la revoca Russia dello status di “most favored nation” della Russia nell’ambito della World Trade Organization. Lo riferisce la Cnn. La decisione, che verrà adottata anche dagli altri Paesi del G7 e dall’Unione europea, di fatto prevede l’isolamento di Mosca all’interno dell’Organizzazione mondiale per il commercio.

05.33 Zelensky, “In Ucraina non si fabbricano armi chimiche Temo invece che la Russia pensi di usarle”

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha respinto le accuse russe di sviluppare armi chimiche: “Sono il presidente di un paese degno, di una nazione degna. E padre di due bambini. E nella mia terra non sono state sviluppate armi chimiche o altre armi di distruzione di massa”, ha affermato in un suo video intervento. La Russia ha riferito di avere trovato documenti che mostrerebbero componenti di armi biologiche realizzati in laboratori ucraini con il finanziamento del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti. Su questo Zelensky ha risposto: “Mi preoccupa molto: perché se vuoi conoscere i piani della Russia, guarda a cosa la Russia accusa gli altri di pianificare”.

05.07 Michel, inviteremo regolarmente Zelensky ai Consigli europei: ‘Ucraina appartiene a famiglia Ue’

“Lavoreremo per rafforzare i legami sul piano politico, ad esempio inviteremo regolarmente il presidente Volodymyr Zelensky a partecipare ai Consigli europei. Sul piano pratico collegheremo ulteriormente le reti e le infrastrutture ucraine all’Unione”. Lo ha detto il presidente del Consiglio Ue Charles Michel al termine della cena di lavoro dei leader Ue a Versailles soffermandosi sull’accordo in merito alla richiesta di adesione dell’Ucraina. Il Paese, ha sottolineato Michel “appartiene alla famiglia europea”.

04.43 Cina: molto preoccupati, evitare escalation

La Cina “è profondamente preoccupata per la situazione in Ucraina e spera che la pace possa tornare il prima possibile”. Parlando nella conferenza stampa finale della sessione annuale del parlamento, il premier Li Keqiang ha detto che “la Cina segue una politica diplomatica pacifica indipendente. E’ importante sostenere Ucraina e Russia perché superino le differenze: lavoreremo con la comunità internazionale per evitare l’ulteriore escalation e che la situazione vada del tutto fuori controllo”. Infine, “sosteniamo una normale cooperazione con tutte le parti sulla base del rispetto reciproco e di relazioni vantaggiose per tutti”.

04.39 Mosca, Usa fermino attività estremiste di Facebook

Mosca ha chiesto agli Stati Uniti di porre fine alle “attività estremiste” di Meta, che ha imposto una temporanea deroga ai messaggi di odio sulle controllate Facebook e Instagram per consentire quelli diretti alle forze armate russe impegnate in Ucraina. “Chiediamo alle autorità di fermare le attività estremiste di Meta e prendere misure per portare i responsabili di fronte alla giustizia”, si legge in un tweet apparso sul profilo dell’ambasciata russa a Washington, “gli utenti di Facebook e Instagram non hanno dato ai proprietari di queste piattaforme il diritto di determinare i criteri della verità e di mettere le nazioni l’una contro l’altra”.

04.26 Usa, Ok dal Senato a 13,6 miliardi in aiuti per Ucraina

Il Senato americano, con 68 voti a favore e 31 contrari, dà il via libera al provvedimento di 1.500 miliardi di dollari che evita lo shutdown del governo e stanzia 13,6 miliardi di dollari per l’Ucraina. La misura approda ora sul tavolo del presidente Joe Biden per la firma.

04.06 Leader Ue, Mosca garantisca sicurezza impianti nucleari e cessi le operazioni militari in Ucraina

“Chiediamo che la sicurezza e la protezione degli impianti nucleari ucraini siano immediatamente garantite con l’assistenza dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica. Chiediamo che la Russia cessi la sua azione militare e ritiri tutte le forze e l’equipaggiamento militare dall’intero territorio dell’Ucraina immediatamente e incondizionatamente, e rispetti pienamente l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina all’interno dei suoi confini internazionalmente riconosciuti”, si legge nella dichiarazione dei leader Ue al vertice di Versailles.

03.50 Leader Ue, la Russia garantisca i corridoi umanitari

“Chiediamo alla Russia di rispettare pienamente i suoi obblighi ai sensi del diritto umanitario internazionale. Deve garantire un accesso umanitario sicuro e senza ostacoli alle vittime e agli sfollati interni in Ucraina e consentire un passaggio sicuro ai civili che vogliono andarsene”, si legge nella dichiarazione dei leader Ue dopo il vertice di Versailles.

03.47 Leader Ue, pronti a nuove sanzioni contro la Russia

“Lodiamo il popolo ucraino per il coraggio dimostrato nel difendere il proprio paese ei nostri valori condivisi di libertà e democrazia. Non li lasceremo soli. Continueremo a fornire sostegno politico, finanziario, materiale e umanitario coordinato”. Lo si legge nella dichiarazione dei leader Ue dopo il vertice di Versailles. “Ci impegniamo a fornire sostegno per la ricostruzione di un’Ucraina democratica una volta cessato l’assalto russo. Siamo determinati ad aumentare ulteriormente la nostra pressione su Russia e Bielorussia. Abbiamo adottato sanzioni significative e restiamo pronti a procedere rapidamente con ulteriori sanzioni”.

03.37 Leader Ue: “Ucraina appartiene a famiglia europea”

Mentre la richiesta presentata il 28 febbraio scorso dall’Ucraina di diventare membro dell’Ue viene esaminata seguendo l’iter previsto, “rafforzeremo i nostri legami e approfondiremo la nostra partnership per sostenere l’Ucraina nel perseguimento del suo percorso europeo. L’Ucraina appartiene alla nostra famiglia europea”. Lo riporta la dichiarazione dei capi di Stato e di governo dell’Ue sull’aggressione militare russa all’Ucraina, diffusa poco fa a Versailles.

03.29 Usa: se Putin sequestra asset stranieri la pagher

“Come il presidente Biden ha detto all’inizio della settimana, noi salutiamo le decisioni delle compagnie che lasciano la Russia perchè non vogliono far parte della guerra scelta dalla Russia contro l’Ucraina”. E’ il commento della Casa Bianca su Twitter alla minaccia del presidente russo, Vladimir Putin, di sequestrare i beni delle aziende americani e internazionali che hanno deciso di chiudere in Russia in segno di protesta.

Putin ha minacciato di requisire i locali e far tornare al lavoro chi lo vuole. “Ogni decisione illegale da parte della Russia – ha aggiunto la portavoce della Casa Bianca, Jen Psaki – porterà ulteriori danni economici. Lancerà il messaggio al mondo globale degli affari che la Russia non è più un posto sicuro per investire e fare affari”. “Anche un uomo d’affari russo di primo piano – ha aggiunto Psaki – ha riconosciuto questo fatto, dicendo che ‘ci riporta indietro al 1917’ e che le ‘conseguenze di questa decisione, cioe’ la sfiducia del mondo verso la Russia, le sperimenteremo per molti decennì”.

L’amministrazione americana ha ribadito che starà al fianco delle compagnie americane, che stanno “adottando misure dure riguardo il loro futuro in Russia”.

03.14 Leader Ue, esame richiesta adesione sulla base dei Trattati

“Il 28 febbraio 2022, esercitando il diritto dell’Ucraina di scegliere il proprio destino, il presidente dell’Ucraina ha presentato la domanda dell’Ucraina per diventare membro dell’Unione europea. Il Consiglio ha agito rapidamente e ha invitato la Commissione a presentare il suo parere su tale domanda conformemente alle pertinenti disposizioni dei Trattati”. E’ quanto si legge nella dichiarazione finale del vertice Ue di Versailles. “In attesa di ciò e senza indugio, rafforzeremo ulteriormente i nostri legami e approfondiremo la nostra partnership per sostenere l’Ucraina nel perseguire il suo percorso europeo. L’Ucraina appartiene alla nostra famiglia europea”, si legge ancora. “Il Consiglio ha invitato

la Commissione a presentare i suoi pareri sulle domande di adesione della Repubblica di Moldavia e della Georgia”.

02.53 Kiev, colpito l’istituto di ricerca nucleare a Kharkiv

L’istituto di fisica e tecnologia di Kharkiv, sede di un reattore nucleare sperimentale, è stato colpito in un raid russo. L’Ispettorato statale per la regolamentazione nucleare dell’Ucraina – riporta il Kyiv Independent – ha annunciato che la struttura è stata colpita, danneggiando l’esterno e forse numerosi laboratori in tutto l’edificio.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS