UCRAINA, USA: LA RUSSIA POTREBBE USARE ARMI CHIMICHE. OGGI L’INCONTRO LAVROV-KULEBA

Ore 6.44 – Ucraina, sottosegretaria Usa Nuland conferma presenza di «laboratori di ricerca biologica» La sottosegretaria di Stato Usa per gli affari politici, Victoria Nuland, ha ammesso la presenza di «laboratori di ricerca biologica» sul territorio dell’Ucraina nel corso di una audizione al Senato federale degli Stati Uniti che si e’ tenuta ieri, 9 marzo. Alla domanda se l’Ucraina disponga di armi chimiche o biologiche, rivoltale dal senatore repubblicano Marco Rubio, Nuland ha replicato che nel Paese si trovano «laboratori di ricerca biologica», e che Washington «e’ preoccupata che le forze russe possano tentare di assumerne il controllo. Stiamo lavorando con gli ucraini su come impedire che quel materiale di ricerca possa cadere nelle mani della forze russe», ha affermato la segretaria.

Ore 4.29 – Usa, primo ok del Congresso ad aiuti per 14 miliardi di dollari all’Ucraina

Primo via libera del congresso Usa al pacchetto di aiuti per un totale di quasi 14 miliardi di dollari all’Ucraina. La Camera dei Rappresentanti ha approvato il bilancio per un totale di circa 1,5 trilioni di dollari di spesa fino a settembre, a meno di 48 ore prima dalla scadenza. La spesa dovrà ora essere approvata dal Senato.