UCRAINA, USA: LA RUSSIA POTREBBE USARE ARMI CHIMICHE. BAMBINO DI 6 ANNI MORTO A MARIUPOL. BOMBARDAMENTO VICINO KHARKIV, MORTI DUE BIMBI

Ore 6.44 – Ucraina, sottosegretaria Usa Nuland conferma presenza di «laboratori di ricerca biologica» La sottosegretaria di Stato Usa per gli affari politici, Victoria Nuland, ha ammesso la presenza di «laboratori di ricerca biologica» sul territorio dell’Ucraina nel corso di una audizione al Senato federale degli Stati Uniti che si e’ tenuta ieri, 9 marzo. Alla domanda se l’Ucraina disponga di armi chimiche o biologiche, rivoltale dal senatore repubblicano Marco Rubio, Nuland ha replicato che nel Paese si trovano «laboratori di ricerca biologica», e che Washington «e’ preoccupata che le forze russe possano tentare di assumerne il controllo. Stiamo lavorando con gli ucraini su come impedire che quel materiale di ricerca possa cadere nelle mani della forze russe», ha affermato la segretaria.

ll Canada fornirà all’Ucraina altri 50 milioni di dollari in equipaggiamenti letali e non letali, incluse telecamere di utilizzate nei droni militari e altre attrezzature specializzate. Lo ha annunciato su Twitter la ministra della Difesa canadese Anita Anand.

Con tutta probabilità mercenari russi sono stati dispiegati per combattere in Ucraina a sostegno dell’operazione russa. Lo sostiene il ministero britannico della Difesa che cita informazioni di intelligence, in un recente tweet.

La Segretaria al Commercio Usa, Gina Raimondo, ha avvertito che “se la Cina, come ogni altro Paese, non rispetterà le sanzioni imposte dagli Stati Uniti sulle esportazioni verso la Russia pagherà un prezzo alto”. Lo riporta la Cnn. Raimondo ha avvertito Pechino che l’amministrazione Biden è pronta “a impedire alla Cina di ottenere apparecchiature e software americani o europei necessari a produrre semiconduttori”.

Secondo fonti della Difesa Usa la Russia ha lanciato contro l’Ucraina “bombe stupide”, le cosiddette bombe a caduta libera che non hanno un obiettivo preciso. Lo riporta il Washington Post. La fonte precisa di non sapere se “si trattasse di ordigni così concepiti o di un errore” ma quello che è stato constatato è “un aumento dei danni a infrastrutture civili e un numero sempre crescente di vittime tra la popolazione”.

Primo voto al Congresso Usa per l’approvazione del budget, il testo al vaglio comprende anche 13,6 miliardi di dollari per l’Ucraina. Il maxi fondo comprende anche eventuali aiuti ad altri partner europei.

La Russia smentisce di avere bombardato un ospedale pediatrico a Mariupol, in Ucraina, definendo le accuse di Kiev “false notizie” e sostenendo che l’edificio in questione era un ex ospedale pediatrico ora occupato dalle truppe. “È così che nascono le fake news”, ha affermato Dmitry Polyanskiy, rappresentante della Russia alle Nazioni Unite.

L’Ucraina ha aperto sette corridoi umanitari, tra cui uno da Mariupol, per l’evacuazione dei civili. Lo ha detto la vice premier Iryna Vereshchuk, spiegando che i corridoi saranno aperti dalle 9 di questa mattina ora ucraina fino alle 21 di questa sera. Vereshchuk ha chiesto alle forze russe di non sparare sui corridoi umanitari.

Anche il direttore generale dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea), Rafael Grossi, si sta dirigendo ad Antalya: ”Per discutere la questione urgente che riguarda la sicurezza e la salvaguardia delle centrali nucleari dell’Ucraina”. Lo ha scritto lui stesso su Twitter. Non è chiaro se incontrerà i capi della diplomazia ucraina e russa.

Ore 4.29 – Usa, primo ok del Congresso ad aiuti per 14 miliardi di dollari all’Ucraina

Primo via libera del congresso Usa al pacchetto di aiuti per un totale di quasi 14 miliardi di dollari all’Ucraina. La Camera dei Rappresentanti ha approvato il bilancio per un totale di circa 1,5 trilioni di dollari di spesa fino a settembre, a meno di 48 ore prima dalla scadenza. La spesa dovrà ora essere approvata dal Senato.