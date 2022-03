MARANO, IL NUOVO URBANISTICO E’ ANCORA UN MIRAGGIO. I LOTTIZZATORI PRESSANO IL COMUNE PER NUOVE COLATE DI CEMENTO. L’ENTE LAVORA SUL VECCHIO PIANO DELLA GIUNTA SCIOLTA PER CAMORRA

74 Visite

Il Piano urbanistico comunale non è stato ancora approvato dal Comune di Marano. Il nuovo strumento urbanistico è atteso da 36 anni. L’ente, gestito da nove mesi dai commissari, sta ancora lavorando sulla bozza di piano presentata un anno fa dal pool di tecnici individuati dalla giunta Visconti, sciolta per mafia.

Senza l’approvazione del Puc, che deve essere licenziato dalla commissione straordinaria che funge da consiglio e giunta comunale, non potranno scattare le norme di salvaguardia, ovvero quelle che potrebbero resettare i giochi per le lottizzazioni edilizie ancora in itinere.

Il tempo passa e nuove colate di cemento potrebbero abbattersi sulla città. Le società lottizzanti, infatti, stanno presentando diffide all’ente comunale: chiedono di ottenere i permessi necessari per poter avviare i lavori.

I commissari, dal loro arrivo in città, non hanno ancora risolto né la grana Puc, né quelle dell’area Pip e del complesso residenziale del Galeota. Qualche cosa è stata fatta sul bilancio e qualche intervento sull’abusivismo ad opera del comandante Maiello. Poco o nulla nemmeno sul fronte del turn over interno al municipio: i dipendenti continuano a fare quello che facevano in precedenza nonostante i provvedimenti adottati dai commissari. Nessuno spostamento e frequentazioni inquietanti, continue, all’ufficio tecnico di via Nuvoletta.













