UCRAINA, PER ORA FALLITA PRESA DI KIEV. “RUSSI HANNO PERSO 12 MILA UOMINI”

8.40 Kiev: i russi hanno perso 12mila uomini, 317 tank e 49 aerei Come tutte le mattine, lo stato maggiore ucraino fornisce il bilancio delle perdite russe. Si tratta di dati che, va detto, non sono però confermati dalla controparte. Secondo le forze armate di Kiev, fino a questa mattina i russi avrebbero perso oltre 12mila uomini, 317 carri armati, 1.070 veicoli corazzati da combattimento, 120 sistemi di artiglieria, 56 lanciagranate a propulsione a razzo (MLRS), 28 sistemi di difesa aerea, 49 aerei, 81 elicotteri, 482 veicoli, tre imbarcazioni, 60 autocisterne e sette droni. 8.34 Intelligence Gb: i russi “impantanati” di fronte a Kiev Appare impietosa nei confronti della capacità belliche russe l’ultima analisi dell’intelligence britannica sugli sviluppi dell’assalto a Kiev delle forze del Cremlino. Secondo gli analisti di Londra, gli invasori non sono ancora riusciti a conseguire una “svolta significativa” a nord della capitale mentre le forze ucraine sembrano essere in grado di abbattere gli aerei nemici. Stando a un Twitter del ministero della Difesa britannico, “I combattimenti a nord-ovest di Kiev continuano con le forze russe che non riescono a compiere progressi significativi. Sembra che le difese aeree ucraine abbiano riscosso un notevole successo contro i moderni aerei da combattimento della Russia, probabilmente impedendo loro di ottenere un qualsiasi grado di controllo dell’aria”. 07.27 Difesa Gb: “Per ora fallita presa russa di Kiev” È per ora fallita la conquista di Kiev da parte delle forze armate russe, che si trovano a Nord della capitale ucraina: lo scrive nel suo aggiornamento sulla situazione l’intelligence del ministero della Difesa britannico. “Le forze russe non sono riuscite ad avere una svolta significativa a nord di Kiev, e le forze ucraine sembrano finora essere riuscite ad abbattere gli aerei nemici”, si legge nel bollettino. “I combattimenti a nord-ovest di Kiev rimangono in corso con le forze russe che non riescono a fare alcun passo avanti significativo – spiega il ministero – Le difese aeree ucraine sembrano aver goduto di un notevole successo contro i moderni aerei da combattimento della Russia, probabilmente impedendo loro di raggiungere qualsiasi grado di controllo dei cieli”. Ore 6.50 – Domani confermato l’incontro Lavrov-Kuleba

I ministri degli Esteri russo e l’omologo ucraino si incontreranno in Turchia. Lo riferisce l’agenzia di stampa russa Tass. Ore 6.43 – Società di leasing rischiano di perdere 500 aerei utilizzati dalle compagnie russe

Le società di leasing di aerei potrebbero perdere la disponibilità di oltre 500 velivoli presenti in territorio russo, per un controvalore commerciale di circa 10,3 miliardi di dollari. I vettori russi infatti, secondo quanto riporta Bloomberg, starebbero ostacolando la consegna di aerei presi in leasing nel corso degli anni, soprattutto jet Airbus e Boeing. Tecnicamente le società hanno tempo fino al 28 marzo per recuperare gli aerei dati alle società russe, in base a quanto stabilito dalle sanzioni dell’Unione Europea a Mosca. Ma le compagnie aeree del Paese, su tutte la statale Aeroflot, avrebbero già portato i loro aerei in giro per il mondo all’interno dei confini russi, orami fuori dalla portata dei legittimi proprietari. Dietro questa mossa ci sarebbe anche una spinta del governo di Mosca, che avrebbe chiesto alle compagnie aeree di riportare tutti i velivoli in patria entro martedì. «La paura numero uno è che questi aerei siano spariti per sempre», ha commentato Steve Giordano, amministratore delegato di Nomadic Aviation Group, tra le poche aziende specializzate nel recupero di aerei.

Ore 6.03 – Borse europee, Future in rialzo

Future delle Borse europee in rialzo nonostante la chiusura in negativo di Wall Street e un avvio contrastato delle piazze asiatiche. Quelli sull’Euro Stoxx 50 avanzano dell’1,35%, su Londra dell’1,88% e sul Dax di Francoforte dell’1,63%.

Ore 5.41 – Attacco aereo a Vinnytsia

Udite forti esplosioni nella città dell’Ucraina centrale, dopo che le sirene antiaereo avevano lanciato l’allarme.

03.32 Wsj: “Leader Arabia-Emirati rifiutano telefonata di Biden”

Smacco per la Casa Bianca, che ha tentato inutilmente di organizzare una telefonata tra Joe Biden e i leader di fatto di Arabia Saudita ed Emirati mentre lavorava alla costruzione di una coalizione internazionale per sostenere Kiev e frenare i prezzi del petrolio. Lo scrive il Wall Street Journal. Il principe saudita Mohammed bin Salman e lo sceicco degli Emirati Mohammed bin Zayed al Nahyan hanno rifiutato di parlare con Biden nelle ultime settimane, delusi dal debole supporto Usa nella guerra in Yemen e preoccupati dall’ accordo sul nucleare iraniano. Secondo il giornale, che cita dirigenti Usa e del Medio Oriente, Bin Salman vorrebbe inoltre l’immunità legale negli Usa, dove ha varie cause pendenti, tra cui quella per l’omicidio del giornalista dissidente Jamal Khashoggi.

03.22 Russia, pieno controllo su centrale Zaporizhzhya

La centrale nucleare ucraina di Zaporizhzhya sarebbe ora sotto il pieno controllo delle forze militari russe. Lo riferisce la Guardia nazionale russa. Circa 240 militari ucraini a guardia della centrale avrebbero deposto le armi “per tornare a casa”, aggiungono i militari di Mosca, che precisano che le attività della centrale proseguono regolarmente .

03.15 Intelligence Usa, per Putin guerra che non può permettersi di perdere

“Valutiamo che Putin si senta afflitto dal fatto che l’Occidente non gli concede l’appropriata deferenza e percepisca questa come una guerra che non può permettersi di perdere”: lo ha detto la direttrice della National Intelligence Avril Haines in un’audizione al Congresso. “Pensiamo sia improbabile che Putin sia frenato dagli ostacoli incontrati finora e possa invece intensificare, raddoppiare gli sforzi per ottenere il disarmo ucraino, la neutralità e impedire un’ulteriore integrazione con Usa e Nato se non ci riesce con un negoziato diplomatico”, ha aggiunto.

02.40 Kiev, russi torturano staff centrale nucleare Zaporizhzhia

“Le forze di occupazione russe torturano il personale della centrale nucleare di Zaporizhzhia. Secondo le informazioni in nostro possesso, gli occupanti hanno costretto la dirigenza a registrare un messaggio per utilizzarlo a fini propagandistici”. Lo annuncia sulla sua pagina Facebook il ministro dell’Energia ucraino Herman Halushchenko. “Lo staff della centrale nucleare di Zaporizhzhia è in ostaggio da quattro giorni – sottolinea il ministro -. Ci sono circa 500 militari russi e 50 unità di equipaggiamento pesante all’interno della centrale. Il personale è fisicamente e psicologicamente esausto. Facciamo appello ai nostri partner internazionali affinché prendano tutte le misure per far ritirare le forze di occupazione russe dagli obiettivi militari conquistati e chiudano lo spazio aereo sull’Ucraina”.

02.35 Petrolio: future Brent toccano i 130 dollari al barile

I future del Brent salgono dell’1,8% a 130,59 dollari al barile, mentre quelli del Wti guadagnano l’1,4% a 125,24 dollari.

01.59 Biden su Twitter: Putin non vincerà, non può tenere Paese

“Questo deve essere chiaro: l’Ucraina non sarà mai una vittoria per Putin. Putin potrebbe essere in grado di prendere una città, ma non sarà mai in grado di tenere il Paese”. Lo scrive il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, su Twitter.

00.30 Il Pentagono, “Serie preoccupazioni per i jet dalla Polonia”

Il Pentagono sembra respingere l’offerta della Polonia di mettere a disposizione degli Stati Uniti i suoi jet da combattimento MiG-29 in una base in Germania, in risposta alla richiesta di jet da combattimento dell’Ucraina, definendo l’offerta non “attuabile”. Il portavoce del Pentagono John Kirby, in una dichiarazione, ha detto che la prospettiva di jet che partono da una base degli Stati Uniti e della Nato in Germania “per volare in uno spazio aereo che e’ contestato con la Russia sull’Ucraina solleva serie preoccupazioni per l’intera alleanza della Nato”. “Continueremo a consultarci con la Polonia e gli altri nostri alleati della Nato su questo problema e le difficili sfide logistiche che presenta, ma non crediamo che la proposta della Polonia sia una proposta sostenibile”, ha aggiunto Kirby.

Ore 22.09 – Usa sorpresi per l’offerta di jet dalla Polonia

Gli Usa esprimono «sorpresa» dell’offerta della Polonia di fornire consegnare i loro Mig-29 alla base americana in Germania. «A quanto ne so, non ci avevano consultato prima», ha dichiarato la sottosegretaria di Stato Usa, Victoria Nuland, in un’audizione al Senato. «Penso che sia stato un annuncio a sorpresa da parte dei polacchi», ha aggiunto.

Ore 21.55 – Di Maio, apertura da Zelensky, ora tocca a Putin