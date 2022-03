UCRAINA, BAMBINI UCCISI IN ATTO A SUMY. MARIUPOL, CITTADINI STREMATI: SENZA ACQUA E AL GELO

100 Visite

Ore 6.53 – Ambasciatrice Usa alla Nato: non siamo pronti alla no-fly zone

L’ambasciatrice degli Stati Uniti presso la Nato, Julianne Smith, ha dichiarato che l’alleanza non è pronta a procedere all’imposizione di una no-fly zone sui cieli dell’Ucraina, una iniziativa che la Russia potrebbe considerare una dichiarazione di guerra di fatto. «Al momento il nostro obiettivo è di porre fine alla guerra», ha dichiarato l’ambasciatrice all’emittente televisiva statunitense Cnn. «Non vogliamo che questo conflitto si allarghi oltre l’Ucraina, e dunque al momento il segnale collettivo della Nato è che l’alleanza non è pronta a procedere con una no-fly zone», ha spiegato la funzionaria. Smith ha però aggiunto che alcuni tra i Paesi membri dell’Alleanza stanno assumendo iniziative tese a «fornire assistenza letale all’Ucraina e asset necessari alle sue necessità di sicurezza». L’ambasciatrice ha confermato in particolare che i funzionari Usa stanno discutendo col governo della Polonia il potenziale invio di caccia Mig-29 di era sovietica alle forze ucraine. Il presidente ucraino Zelensky in un video aveva chiesto alla Nato proprio di imporre una no-fly zone per bloccare i bombardamenti russi. Ore 6.35 – Oggi l’evacuazione dei civili in cinque città

C’è paura, non tanta fiducia ma la Russia ha promesso, dalle 10 ora locale, di lasciar partire i civili senza la pioggia di bombe e sventagliate di mitra dei giorni scorsi. La Russia si dice «pronta» a un cessate il fuoco oggi stesso, «ore 10 di Mosca». Le città indicate per le evacuazioni sono Kiev, Chernihiv, Sumy, Kharkiv e Mariupol.

Ore 6.04 – La minaccia russa: interruzione delle forniture del gas

Il vice primo ministro della Russia Aleksandr Novak ha avvertito che Mosca potrebbe decidere di tagliare le forniture di gas naturale all’Europa attraverso il gasdotto Nord Stream 1: «In relazione alle accuse infondate ai danni della Russia per la crisi energetica in Europa e all’imposizione di un divieto al Nord Stream 2, abbiamo tutto il diritto di assumere decisioni corrispondenti e imporre un embargo al gas inviato attraverso il gasdotto Nord Stream 1», ha dichiarato il Novak, precisando che al momento la Russia «non ha assunto tale decisione». Novak ha affermato che la decisione di Stati Uniti e Unione europea di bloccare le importazioni di petrolio dalla Russia potrebbe spingere i prezzi a 300 dollari al barile: «Un rigetto del petrolio russi avrebbe conseguenze catastrofiche per il mercato globale», ha affermato il vicepremier.

Ore 5.30. A Mariupol manca tutto: acqua, gas e corrente elettrica. I cittadini sono al gelo senza riscaldamento: è quanto denuncia l’ong per i diritti umani Human Rights Watch. «I civili di Mariupol sono intrappolati in un incubo gelato e arido senza luce e vivono sotto la costante minaccia dei bombardamenti russi», dichiara in una nota Jonathan Pedneault, dirigente di Hrw. «Le forze russe e ucraine devono prendere i necessari provvedimenti per permettere ai civili di lasciare la città e di soddisfare i bisogni più elementari per coloro che restano». Il 6 marzo, denuncia Hrw, una cannonata russa ha colpito un ripetitore di telefonia mobile, rendendo il coordinamento dei soccorsi praticamente impossibile.

Ore 5.19 – Funzionario ucraino: bambini uccisi in attacco a Sumy