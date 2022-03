Camorra Marano, estorsione a un professionista di Quarto: ordinanza di arresto per Troise e Giaccio. Le parole del pentito

328 Visite

Due arresti e un indagato per una tentata estorsione e un’estorsione compiuta ai danni di un professionista di Quarto. I carabinieri del nucleo investigativo di Napoli hanno notificato l’ordinanza di arresto in carcere a Gianluca Troise, già condannato per altri reati e detenuto, e Raffaele Giaccio. I fatti si sarebbero svolti in anni diversi. Al noto professionista, oltre a una tangente di 10 mila euro, sarebbe stato imposto (“dagli amici di Marano”) di versare al clan tre quote all’anno. Tra gli indagati a piede libero, per una sola ipotesi di reato, figura anche Giuseppe Di Maro, alias Bobby Solo, ritenuto esponente di spicco del clan Polverino. Nell’ordinanza si fa riferimento a diversi interrogatori dei collaboratori di giustizia, tra cui quello relativo a Giuseppe Simioli, meglio noto come ‘o Petruocelo, per anni numero due del clan Polverino.













