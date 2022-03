UCRAINA, L’ASSEDIO DEI RUSSI. SE LA GUERRA NON SI FERMA 5 MILIONI DI PROFUGHI

11:01 Russia non partecipa a prima riunione Corte Penale Internazionale

La Russia non si è presentata alla prima udienza della Corte penale interazionale dell’Aja in merito alla valutazione di eventuali crimini di guerra effettuati da Mosca in Ucraina dopo l’invasione del Paese.

10:54 Mosca dichiara la tregua. Aperti sei corridoi umanitari

Il ministero della Difesa russo ha dichiarato il cessate il fuoco per l’avvio di sei corridoi umanitari in Ucraina. Lo riferisce l’Interfax. “Un cessate il fuoco è stato dichiarato dalle 10 di stamane, ora di Mosca, e sono stati aperti sei corridoi umanitari, di cui uno da Kiev a Gomel (Bielorussia), due da Mariupol a Zaporizhzhya (sud-est Ucraina) e Rostov sul Don (Russia meridionale), uno da Kharkiv a Belgorod (Russia occidentale) e due da Sumy a Belgorod e Poltava (Ucraina centrale)”, ha detto il portavoce del ministero della Difesa Igor Konashenkov.

10.42 Partita delegazione ucraina, terzo round di colloqui alle 13

La delegazione russa è partita allavolta della Bielorussia per il terzo round dei colloqui con la controparte ucraina. Lo riporta Interfax. L’incontro è previsto per le 15 ora di Mosca (le 13 in Italia) nella foresta di Belovezhskaya Pushcha, nella regione di Brest in Bielorussia dove si sono svolti anche i primi due negoziati. “I colloqui sono previsti per le 15 ma l’orario potrebbe essere modificato in relazione a possibili problemi logistici della controparte ucraina”, ha affermato un analista bielorusso vicino al dossier.

10:36 Kiev dice no ai corridoi umanitari verso Russia e Bielorussia

Il governo ucraino rifiuta i corridoi umanitari.

10.00 – «Se la guerra non si ferma, ci saranno 5 milioni di profughi»

L’Alto rappresentante della politica estera della Ue Josep Borrell dice che «dobbiamo prepararci a ricevere circa cinque milioni di persone. Dobbiamo mettere in campo tutte le risorse della Ue per aiutare i vari Paesi ad accogliere queste persone». «Abbiamo bisogno di più scuole, di più centri di accoglienza, più di tutto».