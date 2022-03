UCRAINA, PESANTI BOMBARDAMENTI A OVEST DI KIEV. ABBATTUTO JET RUSSO

579 Visite

Ore 13.26 – Abbattuto un jet russo sul mar Nero

Il portavoce del quartier generale operativo dell’amministrazione militare regionale di Odessa, Serhiy Bratchuk, ha fatto sapere che l’esercito ucraino ha abbattuto un aereo russo sul Mar Nero. Lo ha scritto l’agenzia ucraina Unial. Secondo l’agenzia di stampa durante gli 11 giorni di guerra l’esercito ucraino avrebbe abbattuto 45 aerei. Inoltre, fino a ieri, aggiunge l’agenzia, sarebbero «più di 11.000 gli invasori russi morti in Ucraina». Ore 13.07 – La Cnn: «Pe santi bombardamenti a ovest di Kiev» I giornalisti della Cnn hanno riferito di aver sentito nella mattinata di oggi pesanti bombardamenti a ovest e a nord-ovest di Kiev. Due colpi di mortaio hanno colpito un checkpoint installato per consentire l’ingresso di civili in città provocando tre morti. Ore 13.00 – Il Papa: «La guerra è una pazzia, fermatevi»

Papa Francesco al termine dell’Angelus ha parlato del conflitto in Ucraina facendo un appello: «La guerra è una pazzia. Fermatevi: per favore, guardate questa crudeltà». Ore 12.46 – Polonia,nuovo record rifugiati in 24 ore, 129mila

Continua a salire senza sosta il numero dei rifugiati che ogni giorno attraversano il confine polacco-ucraino in fuga dalla guerra. Dopo aver sfondato quota 100mila nella giornata di venerdì, ieri le autorità polacche hanno registrato 129mila nuovi arrivi. Lo rende noto la rappresentanza polacca in Ue. Dall’aggressione militare russa, gli ufficiali della Guardia di frontiera polacca hanno registrato oltre 922.400 persone in fuga dall’Ucraina. Ore 12.42 – Eliseo, in corso telefonata Macron-Putin

È cominciata ed è in corso il colloquio telefonico fra i presidenti Emmanuel Macron e Vladimir Putin, secondo quanto annuncia l’Eliseo. Si tratta del quarto colloquio telefonico fra i due dall’inizio dell’invasione russa in Ucraina. Ore 12.23 – Papa: Santa Sede pronta a fare tutto per fermare la guerra

«La Santa Sede è disposta di fare del tutto, a mettersi in servizio per questa pace», lo ha detto il Papa all’Angelus. «In questi giorni sono andati in Ucraina due cardinali, per servire il popolo, per aiutare – ha annunciato -: il cardinale Krajewski, elemosiniere, per portare gli aiuti ai più bisognosi, e il cardinale Czerny, prefetto `ad interim´ del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo umano integrale». «Questa presenza di due cardinali lì – ha aggiunto- è la presenza non solo del Papa, ma di tutto il popolo cristiano che vuole avvicinarsi e dire: `la guerra è una pazzia, fermatevi per favore, guardate questa crudeltà”. Ore 11.57 – Municipio Mariupol, iniziata evacuazione civili

«L’evacuazione dei civili da Mariupol in Ucraina è iniziata alle 12:01 di domenica 6 marzo». Lo ha comunicato il servizio stampa del Municipio di Mariupol. «Secondo il Centro di coordinamento guidato dal capo dell’amministrazione militare e civile regionale di Donetsk Pavel Kirilenko, oggi, 6 marzo, dalle 10.00 verrà dichiarato un regime di silenzio fino alle 21.00 ora locale», si legge nella nota secondo quanto riporta l’Interfax. Ore 11.56 – Colpito treno diretto da Kiev a Rakhiv, no morti

Il treno diretto da Kiev a Rakhiv è stato colpito vicino Korosten. Nessuna perdita. Lo riferiscono le Ferrovie Ucraine. Ore 11.51 – Russia: Moody’s taglia rating, aumentano rischi insolvenza

Moody’s ha tagliato il rating sulla Russia a Ca e ha mantenuto un outlook negativo, citando i controlli sui capitali della banca centrale che limiterebbero i pagamenti transfrontalieri anche sul debito. Il declassamento è «guidato da gravi preoccupazioni circa la volontà e la capacità della Russia di pagare i suoi obblighi di debito», ha detto l’agenzia di rating, aggiungendo che i rischi di insolvenza sono aumentati. «Il probabile recupero per gli investitori sarà in linea con la media storica, commisurato a un rating Ca. Al livello di rating Ca, le aspettative di recupero sono dal 35 al 65%», ha aggiunto Moody’s. Ore 11.35 – Bombardato un checkpoint per evacuazione vicino Kiev, vittime civili

Un checkpoint per l’evacuazione dei civili che stanno cercando di fuggire da Irpin, distretto a poca distanza da Kiev, è stato bombardato questa mattina. Lo riporta la Cnn, sottolineando che sul posto vi erano troupe internazionali che stavano realizzando un servizio, che hanno riporta Ore 9.47 – Oltre 922 mila rifugiati in Polonia

Dal 24 febbraio, giorno dell’inizio del conflitto con la Russia, 922.400 persone sono arrivate dall’Ucraina alla Polonia. Lo riferisce la guardia di frontiera polacca specificando che ieri, 5 marzo, è stato registrato un nuovo record di 129 mila persone dall’Ucraina. Oggi, alle 7, sono state registrate 39.800 persone. Ore 9.45 – Nuovo appello di Zelensky: «Resistete, vinceremo» Il giorno dopo avere incassato il no della Nato alla «no-fly zone» sui cieli ucraini, il presidente Volodymyr Zelensky ha fatto un nuovo appello alla nazione, invitando i suoi concittadini a continuare a resistere nell’undicesimo giorno dell’invasione russa. «Ogni soldato sulle linee di difesa. Ogni medico che salva vite. Ogni vigile del fuoco che spegne il fuoco. Ogni imprenditore che continua a lavorare. Decine e decine di altre professioni. Milioni di persone, che sono diventate un tutt’uno», ha detto nel suo discorso mattutino. Ore 9.43 – La Difesa russa: «Area di Mariupol sotto il controllo di Donetsk»

Unità della milizia popolare dell’autoproclamata repubblica di Donetsk stanno conducendo «con successo» operazioni offensive alla periferia della città di Mariupol e il quartiere Stary Krym «è ora sotto controllo». Lo ha riferito il portavoce del ministero della Difesa russo, Igor Konashenkov, in un briefing, citato da Tass. «Le unità della milizia popolare della Repubblica di Donetsk stanno conducendo con successo operazioni offensive nella periferia occidentale e nord-occidentale della città di Mariupol. Il quartiere residenziale di Stary Krym è stato preso sotto controllo», ha affermato. 08.16 Blinken: “Dobbiamo continuare a mettere pressione su Putin” “Dobbiamo continuare a mettere pressione su Putin e suo governo”. Lo ha dichiarato il segretario di Stato Usa, Anthony Blinken, a Chisinau, in Moldavia. 08.07 I filorussi di Donetsk annunciano “la riapertura dei corridoi umanitari” I corridoi umanitari dalle città assediate di Mariupol e di Volnovakha, che ieri non hanno funzionato, saranno riaperti questa mattina, secondo quanto dichiara il vicecomandante della milizia filorussa dell’autoproclamata di Donetsk (Dpr), Eduard Basurin, citato dall’agenzia russa Tass. 07.59 Radio Free Europe sospende attività in Russia L’emittente Radio Free Europe/Radio Liberty ha annunciato che sospenderà le attività in Russia. L’emittente ha spiegato la decisione citando le procedure fallimentari avviate dalle autorità fiscali russe contro la filiale locale di RFE/RL, l’aumento della pressione della polizia sui suoi giornalisti e la legge sui nuovi media in Russia. 07.50 Intelligence Gb: “Russi sorpresi dalla resistenza” Sorprese dalla resistenza ucraina, le forze russe risponde attaccando aree abitate con bombardamenti aerei e terrestri, con “tattiche simili a quelle utilizzate in Cecenia nel 1999 e in Siria nel 2016”. Lo scrive l’intelligence della Difesa britannica in un tweet. In particolare, sono prese di mira “aree abitate in diverse località fra cui Kharkiv, Chernihiv e Mariupol”. Dal canto suo, la difesa ucraina continua a colpire le linee di rifornimento russe, “rallentando il tasso di avanzamento delle loro forze di terra”. 07.20 “Violenti combattimenti a Mykolaiv e Chernihiv” “Violenti combattimenti” sono in corso per il controllo delle città di Mykolaiv (480 mila abitanti) nel Sud dell’Ucraina, e Chernihiv (287 mila abitanti) nel Nord. Lo fa sapere lo stato maggiore di Kiev. Un’altra operazione militare dell’esercito ucraino è in corso nella regione di Donetsk, nella parte orientale. Ma gli sforzi più importanti sono concentrati sulla città portuale di Mariupol, dove la situazione è “molto difficile” secondo le autorità locali, dopo il fallimento della tregua umanitaria annunciata ieri. 07.20 “Violenti combattimenti a Mykolaiv e Chernihiv” “Violenti combattimenti” sono in corso per il controllo delle città di Mykolaiv (480 mila abitanti) nel Sud dell’Ucraina, e Chernihiv (287 mila abitanti) nel Nord. Lo fa sapere lo stato maggiore di Kiev. Un’altra operazione militare dell’esercito ucraino è in corso nella regione di Donetsk, nella parte orientale. Ma gli sforzi più importanti sono concentrati sulla città portuale di Mariupol, dove la situazione è “molto difficile” secondo le autorità locali, dopo il fallimento della tregua umanitaria annunciata ieri. 07.15 Interruzioni nelle forniture di gas a Kiev e in altre città La guerra in Ucraina sta provocando diffuse interruzioni della distrubuzione del gas: a confermarlo ai mezzi di informazione locali è l’operatore del sistema di trasmissione del gas, che ha “dovuto chiudere 16 stazioni di distribuzione del gas in sei oblast (province, ndr) – Kharkiv, Mykolaiv, Zaporizhzhia, Kyiv, Donetsk e Lugansk”. L’operatore ha aggiunto di non essere in grado al momento di ripristinare le forniture in alcune delle zone rimaste scoperte. Ore 6.13 – Spari sui civili: evacuazioni difficili a Bucha e Gostomel, almeno 3 morti.

Spari contro i civili bloccano le evacuazioni di Bucha e Gostomel, vicino Kiev. A denunciarlo sono i residenti dell’area secondo quanto riportato dai media locali. Le ricostruzioni parlano di almeno tre morti, fra i quali una volontaria che aveva appena consegnato cibo a un rifugio. La ragazza era assieme ad altre due persone in auto quando i russi hanno attaccato. Ore 4.52 – Esperti: russi in pausa, nuova offensiva in 24-48 ore

Le forze russe potrebbero essere entrate in una breve pausa operativa in vista della ripresa delle operazioni contro Kiev, Charkiv e forse Odessa nelle prossime 24-48 ore. Lo afferma il think tank americano Institute for the Study for War in un report online, nel quale si osserva come le forze russe non hanno lanciato alcuna offensiva maggiore contro Kiev, Charkiv o Mykolayiv nelle ultime 24 ore.

04.50 Alti funzionari Usa in Venezuela

Alti funzionari statunitensi si sono recati in Venezuela per incontrare il governo di Nicolas Maduro, con Washington che cerca di isolare ancora di più la Russia. Lo riferisce il New York Times, secondo cui l’invasione di Mosca dell’ex repubblica sovietica ha spinto gli Stati Uniti a prestare maggiore attenzione agli alleati di Putin in America Latina. I portavoce di entrambe le amministrazioni non hanno risposto alle richieste di commento.

03.31 “Usa studiano il dopo Zelensky nel caso sia ucciso o catturato”

Gli Stati Uniti e gli alleati stanno discutendo come assicurare una “linea di successione” in Ucraina nel caso in cui il presidente Zelensky sia catturato o ucciso dalle forze russe. Lo riporta il New York Times citando alcune fonti secondo le quali l’obiettivo è assicurarsi che ci sia una qualche forma di governo ucraino indipendente anche se la Russia dovesse insediare a Kiev un suo governo fantoccio.

03.20 “Russi diretti verso centrale idroelettrica di Kaniv”

“Le truppe russe sono dirette verso la centrale idroelettrica di Kaniv, a circa 100 chilometri a sud di Kiev, lo ha riferito lo stato maggiore delle forze armate ucraine”. E’ quanto riporta su Twitter Kyivi independent.

02.59 Cina a Usa: no a mosse che “gettano benzina sul fuoco”

Il ministro degli Esteri cinese Wang Yi ha detto al segretario di Stato americano Antony Blinken che la Cina si oppone a ogni mossa che “getti benzina sul fuoco” in Ucraina. Wang ha chiesto negoziati per risolvere la crisi e trattative per creare un bilanciato meccanismo di sicurezza europeo.

02.35 Il sindaco di Mariupol: “I russi vogliono soffocare la città”

Una situazione disperata a Mariupol, dove mancano la corrente e l’acqua da giorni. Lo afferma il sindaco della città Vadym Boichenko in un’intervista a un canale YouTube. “Abbiamo problemi sociali creati dai russi. Siamo senza riscaldamento”, dice Boichenko, spiegando come “i russi vogliono tagliare la città fuori dai corridoi umanitari, interrompere le consegne di beni essenziali, forniture mediche. Il loro obiettivo è soffocare la città”.

01.50 Colloquio Scholz-Bennett durato 90 minuti

“In serata Olaf Scholz ha incontrato il premier israeliano Naftali Bennett. Il colloquio è durato 90 minuti ed è stato concentrato sui risultati” dell’incontro fra Bennett e il presidente russo Vladimir Putin. “L’obiettivo comune resta quello di mettere fine alla guerra il prima possibile. Lavoreremo per questo”, afferma il portavoce del governo tedesco Steffen Hebestreit.

01.39 Bennett rientra in Israele

Il premier israeliano Bennett ha concluso la sua visita in Germania e sta rientrando in Israele. Con il cancelliere tedesco Olaf Scholz, Bennett ha discusso di “vari temi, inclusa la situazione fra l’Ucraina e la Russia”, riporta il Times of Israel citando lo staff del primo ministro che nel corso della serata due volte con Zelensky.

01.17 Epic Games blocca la vendita di videogiochi in Russia

Epic Games ferma il commercio con la Russia di videogiochi in risposta all’invasione dell’Ucraina. E’ quanto si legge su tweet. “Altri strumenti di comunicazione rimangono online: il mondo libero dovrebbe mantenere aperte tutte le linee di dialogo”.

01.08 Zelensky esorta gli ucraini alla resistenza

“Continuate a resistere”. Il presidente ucraino Zelensky esorta il popolo a continuare a combattere. “Andate all’offensiva”, dice in un video postato su Facebook, lodando il coraggio della popolazione che non lascerà il Paese “al nemico”.

01.05 Colloquio Biden-Zelensky

Joe Biden ha avuto in queste ultime ore un colloquio con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. La Casa Bianca ha fatto sapere che durante la telefonata si è discusso del sostegno all’Ucraina e delle sanzioni alla Russia.

00.27 Kiev: 100mila i civili che si sono arruolati

E’ arrivato a 100.000 il numero di volontari ucraini che si sono arruolati delle Forze di difesa territoriale dall’inizio dell’attacco russo. Lo rende noto la Guardia nazionale ucraina citata dal Kyiv Independent.

00.15 Visa e Mastercard sospendono le operazioni in Russia

Mastercard ha annunciato che le carte emesse da banche russe non saranno più utilizzabili sul suo circuito e quelle emesse in altri Paesi non funzioneranno sul territorio russo. Visa ha fatto sapere che è al lavoro con i suoi clienti e partner per bloccare tutte le transazioni in Russia nei prossimi giorni.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS