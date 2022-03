UCRAINA, MARIUPOL SOTTO ASSEDIO. VISA E MASTERCARD SOSPENDONO OPERAZIONI IN RUSSIA. ZELENSKY INCITA IL POPOLO

107 Visite

04.50 Alti funzionari Usa in Venezuela

Alti funzionari statunitensi si sono recati in Venezuela per incontrare il governo di Nicolas Maduro, con Washington che cerca di isolare ancora di più la Russia. Lo riferisce il New York Times, secondo cui l’invasione di Mosca dell’ex repubblica sovietica ha spinto gli Stati Uniti a prestare maggiore attenzione agli alleati di Putin in America Latina. I portavoce di entrambe le amministrazioni non hanno risposto alle richieste di commento.

03.31 “Usa studiano il dopo Zelensky nel caso sia ucciso o catturato”

Gli Stati Uniti e gli alleati stanno discutendo come assicurare una “linea di successione” in Ucraina nel caso in cui il presidente Zelensky sia catturato o ucciso dalle forze russe. Lo riporta il New York Times citando alcune fonti secondo le quali l’obiettivo è assicurarsi che ci sia una qualche forma di governo ucraino indipendente anche se la Russia dovesse insediare a Kiev un suo governo fantoccio.

03.20 “Russi diretti verso centrale idroelettrica di Kaniv”

“Le truppe russe sono dirette verso la centrale idroelettrica di Kaniv, a circa 100 chilometri a sud di Kiev, lo ha riferito lo stato maggiore delle forze armate ucraine”. E’ quanto riporta su Twitter Kyivi independent.

02.59 Cina a Usa: no a mosse che “gettano benzina sul fuoco”

Il ministro degli Esteri cinese Wang Yi ha detto al segretario di Stato americano Antony Blinken che la Cina si oppone a ogni mossa che “getti benzina sul fuoco” in Ucraina. Wang ha chiesto negoziati per risolvere la crisi e trattative per creare un bilanciato meccanismo di sicurezza europeo.

02.35 Il sindaco di Mariupol: “I russi vogliono soffocare la città”

Una situazione disperata a Mariupol, dove mancano la corrente e l’acqua da giorni. Lo afferma il sindaco della città Vadym Boichenko in un’intervista a un canale YouTube. “Abbiamo problemi sociali creati dai russi. Siamo senza riscaldamento”, dice Boichenko, spiegando come “i russi vogliono tagliare la città fuori dai corridoi umanitari, interrompere le consegne di beni essenziali, forniture mediche. Il loro obiettivo è soffocare la città”.

01.50 Colloquio Scholz-Bennett durato 90 minuti

“In serata Olaf Scholz ha incontrato il premier israeliano Naftali Bennett. Il colloquio è durato 90 minuti ed è stato concentrato sui risultati” dell’incontro fra Bennett e il presidente russo Vladimir Putin. “L’obiettivo comune resta quello di mettere fine alla guerra il prima possibile. Lavoreremo per questo”, afferma il portavoce del governo tedesco Steffen Hebestreit.

01.39 Bennett rientra in Israele

Il premier israeliano Bennett ha concluso la sua visita in Germania e sta rientrando in Israele. Con il cancelliere tedesco Olaf Scholz, Bennett ha discusso di “vari temi, inclusa la situazione fra l’Ucraina e la Russia”, riporta il Times of Israel citando lo staff del primo ministro che nel corso della serata due volte con Zelensky.

01.17 Epic Games blocca la vendita di videogiochi in Russia

Epic Games ferma il commercio con la Russia di videogiochi in risposta all’invasione dell’Ucraina. E’ quanto si legge su tweet. “Altri strumenti di comunicazione rimangono online: il mondo libero dovrebbe mantenere aperte tutte le linee di dialogo”.

01.08 Zelensky esorta gli ucraini alla resistenza

“Continuate a resistere”. Il presidente ucraino Zelensky esorta il popolo a continuare a combattere. “Andate all’offensiva”, dice in un video postato su Facebook, lodando il coraggio della popolazione che non lascerà il Paese “al nemico”.

01.05 Colloquio Biden-Zelensky

Joe Biden ha avuto in queste ultime ore un colloquio con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. La Casa Bianca ha fatto sapere che durante la telefonata si è discusso del sostegno all’Ucraina e delle sanzioni alla Russia.

00.27 Kiev: 100mila i civili che si sono arruolati

E’ arrivato a 100.000 il numero di volontari ucraini che si sono arruolati delle Forze di difesa territoriale dall’inizio dell’attacco russo. Lo rende noto la Guardia nazionale ucraina citata dal Kyiv Independent.

00.15 Visa e Mastercard sospendono le operazioni in Russia

Mastercard ha annunciato che le carte emesse da banche russe non saranno più utilizzabili sul suo circuito e quelle emesse in altri Paesi non funzioneranno sul territorio russo. Visa ha fatto sapere che è al lavoro con i suoi clienti e partner per bloccare tutte le transazioni in Russia nei prossimi giorni.













