UCRAINA, SVENTATO PIANO PER UCCIDERE ZELENSKY. TRUPPE RUSSE A KHERSON

133 Visite

20.34 Eni cede la quota in gasdotto Blue Stream con Gazprom

“Per quanto riguarda la partecipazione congiunta e paritaria con Gazprom nel gasdotto Blue Stream (che collega la Russia alla Turchia), Eni intende procedere alla cessione della propria quota”. Lo rende noto un portavoce del gruppo, precisando anche che “l’attuale presenza di Eni in Russia è marginale. Le joint venture in essere con Rosneft, legate a licenze esplorative nell’area artica, sono già congelate da anni, anche per le sanzioni internazionali imposte a partire dal 2014”

20.21 Turchia: “Non prevediamo sanzioni contro Mosca”

La Turchia non prevede di imporre sanzioni contro la Russia nella speranza di “tenere aperto” il canale del dialogo con Mosca. Lo ha detto il portavoce del presidente turco Recep Tayyip Erdogan. “C’è bisogno di un attore che possa parlare con la Russia – ha sottolineato Ibrahim Kalin – Chi parla alla Russia se tutti buttano giù i ponti? Non stiamo pianificando un pacchetto di sanzioni per tenere questo canale aperto”.

20.18 Il 7 e 8 marzo l’udienza della Corte Internazionale di Giustizia

La Corte Internazionale di Giustizia ha riferito che il 7 e l’8 marzo terrà udienze per esaminare l’accusa di pianificare un genocidio rivolta dall’Ucraina alla Russia. Il presidente della Corte ha richiamato l’attenzione della Russia “sulla necessità di agire in modo tale che qualsiasi provvedimento” della Corte “possa avere gli effetti desiderati”, si legge in un comunicato

20.12 Anche il Messico non si schiera: “Non imporremo sanzioni”

“Non adotteremo nessuna misura economica perché vogliamo avere relazioni buone con tutti i governi del mondo e vogliamo poter parlare con tutte le parti in conflitto”. Così Andres Manuel Lopez Obrador si sfila ed annuncia che il Messico non imporrà sanzioni alla Russia per l’invasione dell’Ucraina.

19.53 Kiev: “Sventato tentativo di uccidere Zelensky grazie a soffiata russa”

“Siamo ben consapevoli dell’operazione speciale che avrebbe dovuto essere svolta direttamente dai kadyroviti (ceceni filorussi, ndr) per eliminare il nostro presidente. E posso dire che abbiamo ricevuto informazioni dall’Fsb (il servizio di sicurezza di Mosca), che non vuole prendere parte a questa sanguinosa guerra. Posso dire che il gruppo d’élite di Kadyrov che è venuto qui per eliminare il nostro presidente è stato neutralizzato”. Lo ha detto il segretario del Consiglio nazionale per la sicurezza e la difesa dell’Ucraina Oleksiy Danilov citato dall’agenzia Unian.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS