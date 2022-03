UCRAINA, SESTO GIORNO DI COMBATTIMENTI: ASSEDIO A KIEV, COLONNE DI CARRI ARMATI

394 Visite

Ore 7.00 – Zelensky e i nomi dei caduti, in diretta (Lorenzo Cremonesi, inviato a Kiev) Di prima mattina alle televisioni nazionali ucraine il presidente Volodymyr Zelenskiy legge in diretta i nomi dei caduti. Ha una maglietta verde militare e chiama la gente a combattere e resistere. L’ex comico si è trasformato in un leader militare carismatico ampiamente ascoltato. Così il Paese sta coltivando la nuova cultura della guerra e della capacità dì affrontare una prova tanto difficile.

Ore 8.20 — 377 mila profughi arrivati in Polonia, 100 mila ieri. Sono più di 377.000 le persone scappate in Polonia dall’Ucraina dall’inizio della guerra. Lo ha riferito in un tweet la Guardia di frontiera. «Dal 24 febbraio, gli agenti delle Guardie di frontiera hanno lasciato passare oltre 377.400 persone in fuga ai valichi di frontiera con l’Ucraina». Solo ieri 100.000 persone hanno attraversato il confine. «Oggi 24 mila in sole due ore, dalle 7 alle 9».

Ore 08.36 — Kiev, allarme bomba e colonne di carri armati A Kiev suonano le sirene dell’allarme bomba, dopo una notte relativamente tranquilla rispetto ai giorni scorsi. Alcune immagini satellitari mostrano un convoglio militare russo nei pressi di Kiev lungo più di 40 miglia, oltre 60 chilometri, come riferito dalla Cnn. Il convoglio si estenderebbe dalla base aerea di Antonov, a nord di Pribyrsk, vicino al confine con la Bielorussia. A Kiev, quindi, la situazione resta «difficile» e «tesa», come spiegato dal sindaco della capitale, Vitali Klitschko. «I civili che rimarranno in città durante il coprifuoco senza un permesso speciale saranno considerati membri di gruppi di sabotaggio nemici», aveva detto su Facebook. Intanto, nella notte, è suonata l’allerta. A Kiev e in altre città ucraine — Rivne, Volyn, Ternopil, Uman, Cherkasy, Vinnytsia — si sono udite più sirene antiaeree.

Kiev è sotto un attacco «non-stop» da parte delle truppe russe: lo ha detto alla Cnn il sindaco della capitale ucraina, Vitali Klitschko, sottolineando che la città potrebbe resistere «a lungo» alle forze di Mosca. «Abbiamo sentito le esplosioni ogni ora la notte scorsa, per tutta la notte e negli ultimi quattro giorni – ha detto l’ex pugile campione dei pesi massimi e primo cittadino di Kiev dal 2014 -. Gli abitanti sono molto nervosi, trascorrono molto tempo nei bunker», ha aggiunto. «Siamo pronti a combattere e pronti a morire per il nostro Paese, per le nostre famiglie perché è la nostra casa – ha proseguito -. È il nostro futuro e qualcuno vuole entrare nelle nostre case e rubarci il futuro». Rivolgendosi poi al presidente russo Vladimir Putin, il sindaco ha detto che l’Ucraina non vuole il ritorno della Russia: «Vediamo il nostro futuro come un Paese europeo, moderno e democratico. Questo è tutto. Nessuna discussione. È il nostro obiettivo. Stiamo combattendo per questo. Stiamo combattendo per il nostro Paese. Stiamo combattendo per il nostro sogno».