Ucraina, iniziato il grande esodo: già 200mila in Polonia. “Diventeranno 7 milioni”

Leopoli è diventata l’ultima tappa da raggiungere per poi entrare in Europa ed è ormai un punto di raccolta di tutti gli ucraini che stanno fuggendo. La stazione ferroviaria è presa d’assalto, le persone dormono anche sui binari in attesa dei treni e per non perdere il posto in una sorta di ordine di arrivo che si è creato nella folla accalcata. Le code di auto verso il confine polacco sono lunghe decine di chilometri. Sono già 70mila i rifugiati ucraini che hanno anche raggiunto la Moldova, 43mila quelli arrivati in Romania e altri migliaia in Ungheria e Slovacchia.