Turismo, Patriarca (FI): nuova classificazione non è sufficiente

«La nuova classificazione delle strutture ricettive alberghiere e all’aria aperta, approvata oggi dalla giunta regionale della Campania, segna un primo passo per il riordino di un’economia di mercato che, solo nella nostra regione, vale 300 milioni di euro all’anno, e su cui, già nel novembre scorso, avevamo posto l’attenzione con una nota inviata al presidente della III commissione consiliare».

A dirlo è Annarita Patriarca, capogruppo regionale di Forza Italia nel consiglio regionale della Campania.

«In quell’occasione, nel richiedere l’audizione dell’assessore al ramo in commissione, auspicammo l’introduzione di uno strumento normativo regionale adeguato ai tempi e alle necessità del comparto anche per correggere le notevoli distorsioni esistenti, come la mancata regolarizzazione delle locazioni brevi, previste da una legge nazionale del 2017, e per combattere l’abusivismo».

«Il provvedimento di Palazzo Santa Lucia che aggiorna i requisiti per migliorare la qualità dell’accoglienza, pur non essendo risolutivo della molteplicità e della complessità dei temi posti sul tavolo dalle associazioni di categoria, è un primo, importante punto di partenza. Ci sono altre criticità da sciogliere in sede legislativa regionale e Forza Italia, come sempre, non si tirerà indietro nell’assicurare il massimo del supporto alle giuste istanze dei rappresentanti di categoria per tutelare un comparto che rappresenta una fonte di sostentamento per decine di migliaia di famiglie».













