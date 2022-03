Pillole di arte. Francisco Goya. Il 3 Maggio 1808. Il primo quadro moderno simbolo dell’ irrazionalità della guerra

75 Visite

“La guerra è destinata a durare finché sulla terra ci sarà il genere umano”. Questa riflessione filosofica riecheggia nella mia mente in questi tristi giorni in cui soffiano potenti i venti di guerra in Europa. E agli artisti sarà sempre affidato il compito di ritrarre le drammatiche conseguenze delle devastazioni causate dai conflitti. In epoche diverse gli artisti sono stati spesso testimoni in prima persona degli orrori della guerra e dell’insensatezza della violenza umana e le loro opere spesso hanno avuto la funzione di esprimere una denuncia sociale. Così è accaduto al grande pittore spagnolo Francisco Goya – appassionato narratore sia dei fasti della decaduta aristocrazia che delle miserie del suo popolo – il quale ha immortalato un episodio della resistenza popolare all’invasione francese nel quadro Il 3 maggio 1808, segnando una svolta epocale nella rappresentazione pittorica delle vicende di guerra, raccontate non più attraverso il linguaggio iconografico della leggenda ma con l’uso di una cruda realistica espressività.

Il momento estremo della guerra viene ritratto in questo quadro con una sensibilità già pienamente romantico-realistica, all’opposto della visione, spesso trionfalistica, dell’estetica neoclassica imperante fino a pochi anni prima. All’immagine eroica della guerra e al ricorso al mito, Goya contrappone una verità crudele e angosciante, elimina ogni idealizzazione e descrive il dramma con grande partecipazione emotiva, denunciandone la irrazionalità e l’ingiustizia, e il grande Pablo Picasso, un secolo dopo, si ispirò proprio a questo quadro quando dipinse Guernica.

Breve premessa storica

Dal 1808 al 1814 la Spagna, arretrata e decadente, passa dalla monarchia di Carlo IV al governo di Giuseppe Bonaparte. L’aristocrazia spagnola si oppone al governo francese senza successo finché non si solleva una più forte resistenza popolare che dà

vita alla rivolta del 2 Maggio che segnerà l’inizio di una guerra d’indipendenza che porterà alla cacciata dei francesi dalla Spagna e al ritorno di Ferdinando VII. Quando, nel 1814, la monarchia spagnola viene restaurata, forse per ringraziarsi il ritrovato sovrano,

Francisco Goya, in qualità di pittore di corte, raffigurò proprio i due episodi della resistenza madrilena accaduti il 2 e 3 maggio 1808. Il primo quadro, il 2 maggio 1808, rappresenta l’insurrezione spontanea del popolo di Madrid contro la cavalleria francese,

rappresentata dalle truppe mercenarie dei Mamelucchi. Il secondo, il 3 maggio 1808, raffigura le fucilazioni da parte dei francesi degli spagnoli sospettati di aver partecipato alla sommossa del giorno precedente; fucilazioni sommarie eseguite senza processo.

Oggi entrambi i quadri sono conservati al Museo del Prado di Madrid.

Analisi stilistica del quadro:

Il momento cruciale del quadro è costituito dal dramma dell’uomo inginocchiato con le braccia aperte verso il cielo con una violenza espressiva mai vista, illuminato dalla luce della lanterna, in una posizione da martire laico che ricorda l’iconografia cristiana

della Crocifissione. La sua camicia bianca è un fascio di luce che va in contrasto con l’oscurità totale ed è l’unica nota luminosa di tutta la composizione. Di fronte a lui il plotone di esecuzione dei soldati francesi, rappresentati in modo ordinato, nella stessa posizione, a gambe divaricate, come una macchina da guerra, con lo sguardo fisso sui fucili, con i volti completamente nascosti dai pesanti colbacchi, a sottolineare la spersonalizzazione dei militari che stanno eseguendo meccanicamente un ordine.

In contrasto con questa precisione militare Goya sottolinea, invece, la varietà di atteggiamenti e sentimenti degli patrioti spagnoli che attendono di essere fucilati. Il gruppo dei ribelli, degli antieroi, si divide in tre fotogrammi: in primo piano, sulla sinistra,

compaiono i cadaveri riversi in un lago di sangue dei prigionieri già abbattuti, accanto ad essi un secondo gruppo terrorizzato che sta per essere giustiziato e prega a mani giunte; infine un terzo gruppo di ribelli, in preda alla disperazione, avanza dal fondo verso il

suo triste destino con i loro volti coperti dalle mani.

Sullo sfondo della scena vi è la città di Madrid che Goya ha voluto avvolgere in una tetra oscurità per denunciarne il disinteresse verso questa rivolta. Un’ ultima curiosa osservazione riguarda l’ irreale lampada esagonale che, al centro del quadro,

simbolicamente rappresenta l’azione del pittore, il quale ha illuminato il buio delle coscienze con il lume della ragione e quindi denunciato, con un coraggio quasi giornalistico, questo episodio che avrebbe potuto essere oscurato dalla narrazione storica ufficiale.

