Medico, infermiere e vigilantes aggrediti al Cto, per due prognosi di 21 e 30 giorni

Ieri sera verso le 22 i Carabinieri della stazione Capodimonte sono intervenuti presso il pronto soccorso dell’ospedale C.T.O.. Poco prima un 33enne dell’Arenaccia già noto alle forze dell’ordine, in attesa di ricevere cure, è andato in escandescenze per l’attesa. Il 33enne ha inveito nei confronti della dottoressa medico di turno. Una guardia particolare giurata e un infermiere sono intervenuti per calmarlo e l’uomo li ha aggrediti. Per la G.P.G. “trauma cranico lieve non commotivo, distorsione rachide cervicale, contusioni dorsali e lombari e abrasioni multiple”, 21 giorni di prognosi. Per l’infermiere “trauma cranico lieve non commotivo, infrazione corticale base falange 4° dito”, 30 giorni di prognosi. Il 33ennne si è poi allontanato. I Carabinieri lo denunceranno per lesioni e interruzione di pubblico servizi













