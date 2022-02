Ucraina, l’esito del primo round di negoziati. Putin detta le sue condizioni: Crimea e Kiev neutrale. A Kharkiv si combatte ancora

92 Visite

17.58 Prossimi negoziati al confine tra Polonia e Bielorussia

I negoziati tra Russia e Ucraina proseguiranno al confine tra Polonia e Bielorussia. Lo fa sapere il Cremlino, citato dalla Tass. Secondo il negoziatore di Mosca, Vladimir Medinsky, i colloqui si terranno “nei prossimi giorni”.

17.40 Gas sotto i 100 dollari

Si sgonfiano le quotazioni del gas, dopo l’impennata segnata in avvio di contrattazioni per le preoccupazioni legate all’escalation del conflitto tra Ucraina e Russia e per la controffensiva di sanzioni lanciate contro Mosca. Ad Amsterdam il prezzo del gas che funge da benchmark per l’Europa sale del 5,1% a 97,9 euro al megawattora, a fronte del massimo di 128 euro (+37,4%) toccato in mattinata. A Londra si registra un aumento del 4,5% a 234,77 penny al Mmbtu, dopo il massimo di 282,7 pence (+25,9%)

17.37 Mosca: “Possibile trovare terreno comune”

Abbiamo individuato alcun punti su cui è possibile trovare terreno comune”: lo ha detto, al termine dei colloqui con la delegazione ucraina in una località segreta in Bielorussia, Vladimir Medinsky, capo negoziatore russo, consigliere presidenziale al Cremlino.

17.35 Previsto secondo round di negoziati

Le delegazioni russo e ucraina prevedono un secondo round di colloqui dopo i primi negoziati tenuti a Gomel, in Bielorussia, dall’inizio dell’invasione dell’Ucraina da parte delle forze russe giovedì scorso. Lo ha riferito un negoziatore ucraino al termine del faccia a faccia.

17.17 Putin a Macron: “Voglio il riconoscimento della Crimea”

Nel corso della sua telefonata con il presidente francese, Emmanuel macron, Vladimir Putin ha chiesto “il riconoscimento della sovranità russa sulla Crimea” come una delle condizioni per lo stop alla guerra in Ucraina. Lo fa sapere il Cremlino.

17.14 Missili su aree residenziali a Kharkiv

Le forze russe hanno lanciato missili contro aree residenziali di Kharkiv, la seconda città dell’Ucraina, dove sono in corso violenti combattimenti. “Il mondo intero deve vedere questo orrore”, ha scritto Anton Herashchenko, consigliere del ministero ucraino dell’interno, in un post su Facebook, allegando un video dell’attacco missilistico. Decine di persone sono state uccise e ferite, ha aggiunto.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS