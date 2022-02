Putin detta le sue condizioni: Crimea e Kiev neutrale. Segnali di un nuovo attacco a Kiev

Ore 19.31 – Domani il Parlamento europeo vota sullo status di candidato Ue per Kiev

«Adoperarsi per concedere all’Ucraina lo status di candidato all’Ue, in linea con l’articolo 49 del trattato sull’Unione europea e nel frattempo, continuare a lavorare per la sua integrazione nell’Ue». Questa la richiesta contenuta nella bozza di risoluzione che sarà discussa domani alla plenaria del Parlamento europeo convocata dopo l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia. Il testo, il cui voto è atteso nella serata di domani, condanna inoltre «con la massima fermezza l’aggressione militare illegale e ingiustificata della Russia contro l’Ucraina, nonché il coinvolgimento della Bielorussia in questa aggressione».

Ore 19.20 – Casa Bianca, lunga telefonata Biden-alleati

E’ iniziata alle 17.32 ora italiana ed è terminata dopo le 19 la video call tra il presidente degli Stati Uniti Joe Biden e gli alleati e partner per discutere «della guerra non provocata della Russia contro l’Ucraina». Secondo una fonte della Casa Bianca alla call hanno partecipato il premier canadese Justin Trudeau, la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, il presidente del Consiglio Ue, Charles Michel, il presidente francese Emmanuel Macron, il cancelliere tedesco Olaf Scholz, il premier italiano Mario Draghi, il premier giapponese Fumio Kishida, il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg, il presidente polacco Andrzei Duda, il presidente rumeno Klaus Iohannis e il premier britannico Boris Johnson.

Ore 19.15 – Israeliano ucciso da colpi di arma da fuoco

Un cittadino israeliano è stato ucciso in Ucraina, a circa 50 chilometri da Kiev. Lo ha annunciato il ministero degli esteri a Gerusalemme senza aggiungere altre informazioni, se non che la famiglia in Israele è stata informata. Lo ha riferito la televisione pubblica Kan. Secondo la ricostruzione del Jerusalem Post l’uomo di circa 40 anni è stato ucciso da colpi di arma da fuoco mentre cercava di raggiungere un convoglio di autobus diretto verso il confine dell’Ucraina.

Ore 18.50 – Il prezzo del gas ridiscende sotto i 100 euro

Si sgonfiano le quotazioni del gas, dopo l’impennata segnata in avvio di contrattazioni per le preoccupazioni legate all’escalation del conflitto tra Ucraina e Russia e per la controffensiva di sanzioni lanciate contro Mosca. Ad Amsterdam il prezzo del gas che funge da benchmark per l’Europa si colloca a 97,9 euro al megawattora, a fronte del massimo di 128 euro (+37,4%) toccato in mattinata.

Ore 18.20 – Forti esplosioni a Kiev

Il lavoro delle diplomazie non ferma purtroppo le armi. Alcune forti esplosioni sono state sentite a Kiev in serata (le 18 in Italia) e le sirene d’allarme hanno risuonato, segnalando ai residenti che devono recarsi al rifugio più vicino. Lo ha riferito Kyiv Independent. Secondo Cnn, le detonazioni sono state percepite a est del centro della capitale ucraina e sono state le più potenti sentite oggi.

Ore 18.05 – Il delegato di Kiev: «Si discute di un cessate il fuoco»

«Lo scopo principale dei colloqui di oggi era discutere il cessate il fuoco in Ucraina e le ostilità. Le parti hanno identificato una serie di argomenti prioritari su cui sono state delineate determinate decisioni. Affinché queste decisioni ricevano alcune opportunità di attuazione, soluzioni logistiche, le parti stanno partendo per consultazioni nelle loro capitali»: queste pe prime parole di Mikhaylo Podolyak, capo delegazione ucraino, al termine dell’incontro con la delegazione russa. .

Ore 17.50 – Nei prossimi giorni nuovo incontro tra le parti

Un ulteriore spiraglio di ottimismo scaturisce dalle parole del capo delegazione di Mosca Vladimir Medinsky secondo il quale i negoziati tra Russia e Ucraina proseguiranno al confine tra Polonia e Bielorussia. Lo fa sapere il Cremlino, citato dalla Tass. Secondo il negoziatore di Mosca i colloqui si terranno «nei prossimi giorni».

Ore 17.45 – Cosa chiedono le parti in causa

Se i primi commenti, al termine della giornata di colloqui a Gomel, sono improntati a un cauto ottimismo, nel concreto le posizioni di Russia e Ucraina non sembrano essersi avvicinate. I rappresentanti arrivati in Bielorussia da Kiev avevano messo sul tavolo l’immediato cessate il fuoco e il ritiro delle truppe russe dal territorio. Zekensky insiste inoltre nella sua intenzione di aderire alla Ue e forse anche alla Nato. Punti ritenuti irricevibili dalla controparte. Putin infatti ha ribadito nella telefonata avuta con Macron che il suo obiettivo è un’Ucraina «neutrale e smilitarizzata». Chiede inoltre che la Crimea, occupata da Mosca nel 2014, divenga ufficialmente territorio russo. Qui un’analisi sulla giornata di negoziati.

Ore 17.40 – Per Mosca «possibile trovare terreno comune»

«Abbiamo individuato alcun punti su cui è possibile trovare terreno comune»: lo ha detto, al termine dei colloqui con la delegazione ucraina in una località segreta in Bielorussia, Vladimir Medinsky, capo negoziatore russo, consigliere presidenziale al Cremlino.

Ore 17.30 – Londra chiude i porti alle navi russe

La Gran Bretagna ha deciso di vietare alle navi associate alla Federazione Russa di entrare nei porti britannici; lo afferma una nota il ministro dei trasporti Grant Shapps. «In queste condizioni, il ministero dei Trasporti non ritiene opportuno che le navi russe continuino a fare scalo nei porti del Regno Unito», afferma il documento. Secondo la dichiarazione, i porti non dovrebbero far entrare navi di proprietà della Federazione russa, che noleggia e che sono collegate con la Russia. Dopo i cieli, per Mosca cominciano a chiudersi anche le vie marittime.

Ore 17.15 – Terminato l’incontro a Gomel

La Tass ha annunciato il termine della giornata di colloqui tra le delegazioni di Mosca e Kiev . Sono state citate come fonti alcuni partecipanti all’incontro. Nulla è trapelato sull’esito della giornata. Le delegazioni stanno tornando in patria per consultazioni.

Ore 17 – Le carte in tavola di Putin Il riconoscimento dell’annessione della Crimea alla Russia è un elemento con il quale Putin alza la posta nella partita sull’Ucraina. Le altre condizioni di cui il capo del Cremlino ha parlato nel colloquio con Macron erano già note: L’Ucraina deve diventare uno stato neutrale, non deve entrare nella Nato, deve essere «denazificata» (il che, nel linguaggio brutale, può alludere a un cambio di governo e alla cacciata di Zelensky). Anche l’ingresso di Kiev nella ue viene ritenuto dal Cremlino un «atto ostile». In questi termini, non c’è la minima concessione alla controparte.

Ore 16.30 – Le condizioni di Putin: «Ucraina deve essere neutrale»

Un accordo con l’Ucraina sarà possibile solo dopo la «smilitarizzazione e de-nazificazione» di Kiev, «quando avrà assunto uno status neutrale». Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin nella telefonata con l’omologo francese Emmanuel Macron. Lo riferisce il Cremlino, citato dalla Tass. Tra le condizioni poste dal capo del Cremlino a Macron anche il riconoscimento internazionale della crimea come territorio russo.

Ore 16.10 – Putin a Macron: «Stop attacchi a civili»

In una telefonata con il presidente francese Emmanuel Macron, il presidente russo Vladimir Putin si è impegnato oggi a «sospendere tutti gli attacchi contro i civili e le abitazioni»: lo ha reso noto una nota dell’Eliseo. Il comunicato ufficiale della Presidenza della Repubblica Francese spiega che Macron ha «reiterato la richiesta della Comunità internazionale di fermare l’offensiva russa contro l’Ucraina, e ha riaffermato la necessità di mettere in campo un cessate il fuoco immediato. In occasione dell’inizio dei negoziati tra la delegazione russa e quella ucraina, il presidente della repubblica francese ha chiesto 1) di fermare gli attacchi e i bombardamenti contro i civili e le abitazioni 2) di lasciare intatte tutte le infrastrutture civili 3) di lasciare libere e sicure le strade, in particolare quella di uscita dalla città di Kiev. Putin ha confermato la volontà di impegnarsi su questi tre punti». Macron stasera all’Eliseo incontrerà Ursula von der Leyen e Olaf Scholz.

Ore 15.55 – Putin: «L’Occidente è l’impero delle menzogne»

Il presidente russo Vladimir Putin ha definito l’Occidente un «impero delle bugie». A riportarlo è l’agenzia russa Ria Novosti. Putin avrebbe usato queste parole durante la riunione d’emergenza in corso sulle questioni economiche dopo l’avvio delle durissime sanzioni economiche dell’Occidente contro la Russia. La riunione d’emergenza è stata convocata —ha spiegato il Cremlino —di fronte a misure che «hanno cambiato in modo significativo la realtà economica della Russia», ma che per quanto «dure e problematiche» non tolgono al Paese «il potenziale necessario per compensarne i danni». Sulla possibilità che queste misure contro l’economia russa portino Mosca al default c’è l’analisi di Federico Fubini. Ore 15.45 —Il portavoce di Johnson: «Le sanzioni mirano a rovesciare Putin»

Un portavoce di Downing Street ha detto che l’obiettivo delle sanzioni è di «rovesciare il regime di Putin». Di fronte a una domanda puntuale se la Gran Bretagna intendesse operare, con le sanzioni, un «regime change» a Mosca, il portavoce è sembrato ritrattare parzialmente, dicendo che Londra vuole «fermare»la Russia. «Non stiamo cercando in particolare un cambiamento del regime; ciò di cui stiamo parlando è il tentativo di fermare Mosca». La sorsa settimana, Johnson ha definito Putin «un dittatore». Il Cremlino ha precisato nella giornata di ieri che la minaccia nucleare di Putin è stata fatta a seguito di alcune frasi pronunciate dal cap della diplomazia britannica, Liz Truss, sull’eventualità di scontri armati tra Russia e Nato: «Se non fermiamo Putin in Ucraina, vedremo la sua minaccia raggiungere altri Paesi, come i Baltici, la Polonia, la Moldavia —e si potrebbe andare a finire con un conflitto con la Nato». Ore 15.30 – Il Cio contro la Russia

Il Cio —con una scelta ben più energica rispetto a quanto fatto dalla Fifa, ieri — «degrada» Vladimi r Putin e, di fatto, mette al bando dallo sport mondiale gli atleti di Russia e Bielorussia. L’Esecutivo ha infatti ritirato l’Ordine Olimpico, massima onorificenza del movimento a cinque cerchi, al presidente russo dopo l’invasione dell’Ucraina, e ha «vivamente raccomandato» a tutte le federazioni mondiali di «non invitare atleti russi e bielorussi» nelle competizioni sportive internazionali; laddove non fosse possibile per «motivi di tempo o legali» le esorta a «garantire che nessun atleta o funzionario sportivo russo o bielorusso possa prendere parte sotto il nome di Russia o Bielorussia. I cittadini russi o bielorussi, siano essi individuali o di squadra, dovrebbero essere accettati solo come neutrali, senza inni e bandiere».

Ore 15 – Il punto militare, diplomatico ed economico • Nulla trapela fino a questo momento dai colloqui tra russi e ucraini in corso in Bielorussia.

• Il tavolo diplomatico non ha però messo a tacere le armi. A Kharkiv piovono bombe e le autorità locali denunciano la morte di decine di civili; i russi dal canto loro annunciano l’accerchiamento di Mariupol, città portuale e nodo strategico per collegare il Donbass e la Crimea già in mano di Mosca.

• Si stringe invece la morsa economica attorno a Putin: in poche ore il rublo ha perso il 30% del suo valore, gli Usa hanno vietato ogni rapporto con la banca centrale russa, facendo così svanire una riserva valutaria di 600 miliardi per Mosca; la Svizzera rompe la sua neutralità varando un pacchetto di sanzioni analogo a quello della Ue.

Ore 14.45 – Sì della Svizzera alle sanzioni (anche contro Putin)

Il governo della Svizzera ha varato un pacchetto di sanzioni contro la Russia. In particolare, verranno congelati i beni riconducibili a un elenco di società e persone. In questa lista è compreso anche Vladimir Putin. Con queste misure Berna di allinea a quanto già deciso dai governi della Ue. Confermate dunque le anticipazioni annunciate ieri dal presidente della Confederazione Ignazio Cassis.

Ore 14.10 – Mosca chiude i suoi cieli a 36 Paesi

Mosca ha chiuso il suo spazio aereo a 36 Paesi: si tratta della ritorsione annunciata dal Cremlino alla analoga misura decisa da numerosi governi europei e che di fatto rendono impossibile il sorvolo verso ovest mdi velivoli provenienti dalla Russia. L’Aeroflot è già stata costretta a sospendere tutti i suoi collegamenti con l’America. Questi, secondo l’agenzia Interfax, i Paesi colpiti: Austria, Albania, Anguilla (territorio britannico d’oltremare), Belgio, Bulgaria, Isole Vergini britanniche, Regno Unito, Ungheria, Germania, Gibilterra, Grecia, Danimarca (compresa la Groenlandia, le Isole Faroer ), Jersey, Irlanda, Islanda, Spagna, Italia, Canada, Cipro, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Norvegia, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia, Finlandia, Francia, Croazia, Repubblica Ceca, Svezia, Estonia.

Ore 14 – «Italia in grado di reggere lo stop al gasdotto»

La strutturale ed elevata dipendenza dell’Italia dalle importazioni di gas, superiore al 95%, è un elemento di criticità per la sicurezza dell’approvvigionamento nazionale, che è però garantito da «un’ampia e diversificata capacità di importazione e da una dotazione di infrastrutture di stoccaggio in grado di compensare la stagionalità della domanda, nonché eventuali problemi di funzionamento di un gasdotto o di un terminale di rigassificazione». Lo rileva la relazione annuale dell’intelligence al Parlamento.

Ore 13.55 – Bombe su Kharkiv. «Decine di civili morti»

«Decine di civili sono stati uccisi e centinaia di altri feriti durante i pesanti bombardamenti russi della città di Kharkiv, nell’Ucraina orientale». Lo rende noto su Facebook Anton Herashchenko, consigliere del ministro degli Interni di Kiev. Le truppe di Mosca, aggiunge, hanno bombardato le aree residenziali con missili Grad. «Il mondo intero deve vedere questo orrore! Morte agli occupanti!», conclude.

Ore 13.45 – Usa: stop a operazioni con Banca centrale russa

Anche Washington sospende ogni operazione finanziaria con la banca centrale russa. La misura entra in vigore «con effetto immediato». Per Putin sfuma la possibilità di ricorrere a riserve monetarie per oltre 600 miliardi.

Ore 13.40 – Allarme umanitario in Donbass: «Qui tutto è distrutto»

Allarme umanitario in Donbass. La cittadina di Volnovakha era stata citata ieri dal bollettino del ministero della Difesa di Mosca che ne ha annunciato «il controllo». In queste ore giunge via social un appello per far fronte a un «disastro umanitario» in corso. «La gente non ha luce, acqua o riscaldamento. Ogni connessione col mondo esterno è caduta. Ci sono corpi di civili uccisi nelle strade. I sopravvissuti si nascondono nelle cantine. La gente non ha dove vivere. Tutto è distrutto». La situazione dei circa 20mila abitanti non è stata verificata da fonti indipendenti. I combattimenti lungo la «linea di contatto» tra Ucraina e le repubbliche autonomiste riconosciute da Mosca durano da otto anni, ma l’arrivo delle truppe regolari russe ha dato un impulso notevole all’avanzata dei separatisti. Il presidente russo Putin reclama per le due repubbliche filo russe il completo controllo della regione del Donbass secondo i vecchi confini stabiliti ai tempi dell’Unione Sovietica. Significherebbe avanzare per 100 chilometri e più. Al momento la massima espansione dei territori sotto controllo russo sembra essere sui 20/30 chilometri e solo in alcune aree. Il fronte davanti alla città-porto di Mariupol si è spostato di circa 10 chilometri. (Andrea Nicastro, inviato in Donbass)

Ore 13.30 – A Piacenza e Trieste primi arrivi di profughi in Italia

Alla spicciolata, dopo viaggi durati anche giorni, stanno arrivando anche in Italia i primi gruppi di profughi dall’Ucraina. Un pullman è giunto nella notte a Piacenza, a bordo una cinquantina di persone, principalmente donne. Un secondo mezzo è arrivato invece alla frontiera mdi Fernetti (Trieste) tra Italia e Slovenia. Il gruppo sarebbe diretto a Genova.

Ore 13.14 – Bancomat bloccati a Mosca: il racconto del nostro inviato, Marco Imarisio

Al momento risulta impossibile effettuare l’operazione richiesta». Sempre la stessa scritta rossa. Non può essere un caso. La risposta dei due Bancomat all’interno della sede più grande del Detskij Mir, la storica catena di centri commerciali dedicati solo ai bambini, è la stessa. Qui l’articolo completo.

Foto di Marco Imarisio

Ore 13.11 – L’analisi di Danilo Taino: perché la guerra di Putin sta cambiando il mondo (più della pandemia)

La pandemia avrebbe dovuto trasformare il mondo. Lo sta invece cambiando molto di più, alla velocità della luce, la guerra di Putin. Non c’è quasi nessun aspetto della vita, quella della grande politica ma anche dei cittadini europei, che non sia mutato quella mattina del 24 febbraio scorso, quando i carri armati russi hanno acceso i motori. In alcuni casi è un terremoto immediato, in altri uno scivolamento tettonico che, già si vede, avrà enormi conseguenze nel futuro. Qui l’articolo completo. Ore 13.07 – Il punto di stamattina del nostro inviato Andrea Nicastro da Mariupol, su Instagram

Dalle sei del mattino la città di Mariupol è sotto un attacco ravvicinato. Il primo di questo genere in cinque giorni di guerra. Si sentono colpi di tank e di mitragliatrice pesante, ma anche spari di armi più leggere, forse kalashnikov. Il racconto del nostro inviato Andrea Nicastro.

Ore 13 – Il punto della situazione (diplomatica e militare)

La giornata è dominata dal fronte diplomatico. Sono iniziati i colloqui tra la delegazione ucraina e quella russa. Kiev chiede cessate il fuoco e ritiro degli occupanti, dalla parte opposta del tavolo nessuna replica. Sul piano militare il bollettino di Mosca afferma che le truppe sono avanzate nel sud est dell’Ucraina, controllano la città di Zaporizhya dove c’è una centrale nucleare. Il profilo Twitter del ministero della difesa di Kiev fa invece sapere che gli attacchi russi, in tutto il Paese sono stati respinti e che il grosso delle forze di Putin rimangono 30 chilometri a nord della capitale.

Ore 12.15 – I profughi sono mezzo milione

Cresce di giorno in giorno il numero delle persone in fuga dalle zone di guerra. Più di 500.000 sono i rifugiati fuggiti dall’Ucraina nei paesi vicini. Il dato è stato aggiornato via twitter dall’UNHCR, l’Agenzia Onu per i rifugiati. Ore 12 – Abramovic invitato al tavolo della trattativa

Roman Abramovich, su richiesta dell’Ucraina, è in Bielorussia per assistere nei negoziati tra Russia e Ucraina. Lo scrive il Jerusalem Post secondo cui il milionario russo con passaporto anche israeliano è «stato richiesto dall’Ucraina per aiutare nei colloqui e ha viaggiato fino in Bielorussia per partecipare alle discussioni». Abramovich – è stato ricordato – ha stretti contatti con le comunità ebraiche sia in Ucraina sia in Russia. La notizia è stata poi confermata dal Chelsea, club di cui Abramovich è proprietario.

Ore 11.45 – Zelensky pronto a liberare prigionieri militari

Il presidente ucraino Zelensky si è detto pronto a liberare prigionieri e detenuti «con esperienza militare». «È una scelta difficile moralmente ma necessaria per la difesa del Paese» ha scritto sul suo canale Telegram. Una mossa che potrebbe essere letta in maniera distensiva da parte russa.









Ore 11.30 – Iniziati i colloqui al confine bielorusso

Sono cominciati i negoziati tra le delegazioni di Kiev e Mosca. I colloqui avvengono in una località sulle rive del fiume Pripyat, nella regione di Gomel, al confine bielorusso.

Ore 11.20 – Kiev prepara domanda per l’ingresso in Ue

I tempi per l’annessione alla Ue dell’Ucraina sembrano accelerare. «Il governo ucraino sta preparando la richiesta ufficiale per aderire all’Ue. Ciò vuol dire che la Commissione dovrà prendere una posizione ufficiale» a seguito del ricevimento della richiesta e «significa che anche il Consiglio Ue dovrà prendere posizione. Io penso che il dibattito ci sarà molto presto» ha detto il presidente del Consiglio Ue Charles Michel. Ieri la presidente della commissione Ursula von der Leyen aveva aperto le porte all’ingresso di Kiev. Ma il Cremlino denuncia che la Ue sta adottando «misure ostili».

Ore 11.15 – Sul negoziato i russi non scoprono le carte

A differenza di quanto fatto dagli ucraini, la delegazione russa non ha voluto svelare in anticipo la sua posizione prima di sedere al tavolo del negoziato iniziato questa mattina a Gomel.

Ore 11.15 – Il Cremlino: «Sapremo rispondere alle sanzioni»

La Russia sarà in grado di «compensare i danni» dovuti alle «pesanti» sanzioni» dopo l’attacco in Ucraina. Lo fa sapere il Cremlino, che ha sottolineato che il presidente Vladimir Putin «si sta concentrando sulla risposta economica alle sanzioni».

Ore 11.10 – La Borsa di Mosca resta chiusa

Ulteriori segnali delle difficoltà economiche della Russia. la Borsa di Mosca rimarrà chiusa per tutto il giorno. Sospese le contrattazioni per timore di vertiginosi ribassi.

Ore 11 – Un «falco» guida la delegazione russa

Iniziati i colloqui di pace per arrivare a un cessate il fuoco. A guidare la delegazione russa è stato inviato Vladimir Medinsky , consigliere di Putin ma accompagnato dalla fama di «falco»: è noto infatti per il suo estremo nazionalismo. All’arrivo a Gomel ha fatto comunque dichiarazioni di grande apertura: «Siamo pronti a negoziare a tutto campo».

Ore 9.55 – Le richieste dell’Ucraina: cessate il fuoco, ritiro dei russi

La delegazione ucraina è arrivata nell’area del confine ucraino-bielorusso per partecipare ai negoziati, secondo quanto riferito dalla presidenza ucraina. Le richieste di Kiev sono un immediato cessate il fuoco e il ritiro delle truppe russe. «La questione chiave è un cessate il fuoco e il ritiro delle truppe dal territorio ucraino», ha detto la presidenza ucraina in una nota. La delegazione è guidata dal ministro della Difesa Oleksiy Reznikov, accompagnato dall’alto consigliere della presidenza, Mijailo Podoliak. «Ogni ora che il conflitto si trascina, cittadini e soldati ucraini muoiono. Abbiamo deciso di raggiungere un accordo, ma deve essere nell’interesse di entrambe le parti», ha affermato il capo negoziatore russo, Vladimir Medinski, uno dei massimi consiglieri del Cremlino

Ore 9.45 – L’Italia dice agli italiani che vivono in Russia di lasciare il Paese

Il ministero deli Esteri italiano ha fatto appello agli italiani che si trovano in Russia perché lascino «tempestivamente» la federazione utilizzando «i mezzi commerciali ancora disponibili». Gli italiani in Russia sono circa 5000 – e sono residenti. Al momento starebbero tornando in Italia circa 500 persone, attraverso voli commerciali con scali in Paesi che non hanno chiuso i cieli agli aerei russi. «L’Unione Europea ha disposto la chiusura dello spazio aereo ai voli provenienti dalla Federazione Russa, dal 27 febbraio 2022. Ciò comporta cancellazioni di voli e sospensione del traffico aereo tra la Federazione Russa e i Paesi dell’UE, inclusa l’Italia, sin dalla giornata del 27 febbraio», informa la Farnesina. «In considerazione di questa misura e di possibili ulteriori restrizioni nelle prossime ore, si raccomanda fortemente ai connazionali presenti nel Paese a titolo temporaneo (turisti, studenti, persone in viaggio d’affari e simili) di organizzarsi tempestivamente per rientrare in Italia con i mezzi commerciali tuttora disponibili e di informarsi sui requisiti sanitari per il transito in Paesi esteri su questo sito e sui siti della rete diplomatico-consolare». «In questo quadro, si raccomanda inoltre di posticipare tutti i viaggi verso la Federazione Russa». Ore 9.30 – La Cina critica le sanzioni

La Cina non approva le sanzioni varate dall’Occidente contro la Russia dopo l’invasione dell’Ucraina. Il portavoce del ministero degli Esteri Wang Wenbin ha affermato che il Paese «si è sempre opposto a sanzioni unilaterali al di sopra del diritto internazionale»; la Cina «chiede a tutte le parti di dar prova di moderazione per evitare di esacerbare le tensioni Russia-Ucraina». Mosca e Pechino continuano ad avere «normali relazioni commerciali»; la Cina ha annunciato che per la prima volta, approverà l’import di grano da tutte le aree della russia. Ore 9.00 – Le Borse europee

Avvio di seduta in forte calo per Piazza Affari, la Borsa di Milano: l’indice Ftse Mib cede il 2,24%. Lo spread BTp/Bund sale a 164 punti base, dai 161 punti del riferimento di venerdì. In ribasso anche Francoforte (-2,08%), Parigi (-1,95%), Londra (-1,05%).

Ore 8.50 – Cosa succede all’economia russa, ora

Rublo in caduta libera, code ai Bancomat in Russia, petrolio e oro in impennata, vendite a raffica sui titoli in portafoglio da parte dei risparmiatori. Dopo l’allerta nucleare ordinata da Vladimr Putin e le nuove sanzioni decise nel fine settimana contro la Russia — in particolare la presa di posizione comune europea sull’esclusione della Russia dal sistema di pagamenti Swift — si scatena il terremoto sui mercati. Qui l’articolo completo; qui la spiegazione di Federico Fubini sull’impatto delle sanzioni sull’economia russa. Ore 8.39 – La Russia invita i civili a lasciare Kiev : no a scudi umani

La Russia, in un comunicato ufficiale, ha affermato di avere il controllo aereo di tutta l’Ucraina, e ha negato che ci siano blocchi per l’uscita della popolazione civile dalla capitale, Kiev. «Gli abitanti possono lasciare la città, ma le autorità ucraine usano i civili come scudi umani. Tutti i civili della città possono lasciare liberamente la capitale ucraina attraverso l’autostrada Kiev-Vassylkiv». Ore 8.30 – I negoziati partiranno tra due ore, dice la Russia

La delegazione ucraina è attesa a Gomel, in Bielorussia, per l’avvio dei colloqui con Mosca tra un’ora e mezza o due ore. Lo annuncia il capo negoziatore russo citato dall’agenzia Tass. Il ministero degli Esteri ucraino ha pubblicato la foto del tavolo negoziale – ancora vuoto.

?????The Ministry of Foreign Affairs of Belarus published a photo from the hall where negotiations between Russia and Ukraine are to take place. pic.twitter.com/57BTT8dXed — The RAGE X (@theragex) February 28, 2022

Ore 8.25 – La Russia: «Preso il controllo della centrale nucleare di Zaporizhzya»

Il ministro della Difesa russo ha affermato di aver conquistato il controllo della centrale nucleare di Zaporizhzhya. Lo riporta l’agenzia di stampa russa Ria Novosti. Non ci sono conferme ufficiali da parte delle autorità ucraine. Ore 8 – La Banca centrale russa rialza i tassi al 20%, il rublo crolla

In un altro segno tangibile dell’impatto delle sanzioni occidentali sull’economia e sull’assetto finanziario di Mosca, la Banca centrale della Russia ha alzato il tasso di riferimento di 10,5 punti, raggiungendo il livello – senza precedenti – del 20%, motivando la decisione con il drastico «cambiamento delle condizioni esterne. L’aumento dei tassi si è reso necessario per rendere più attraenti i depositi». Come ricordato poco più sotto, dati pesanti si registrano sulle quotazioni del rublo, mentre la Borsa di Mosca aprirà oggi in forte ritardo. Intanto le nuove sanzioni alla Russia per la guerra in Ucraina ed i timori di una crisi energetica pesano sulle quotazioni del gas in Europa: ad Amsterdam il prezzo sale del 35,72%, a Londra si registra un aumento del 25,32%.

Ore 7.50 – Kiev: «Mosca ha rallentato l’offensiva».

La Russia ha «rallentato il ritmo dell’offensiva», secondo quanto afferma l’esercito ucraino in una nota ufficiale. La capitale Kiev resta al momento sotto controllo ucraino; le attività sono riprese dopo il lungo coprifuoco notturno, con la circolazione della metropolitana e degli altri mezzi pubblici, per quanto meno frequenti del solito, l’apertura dei negozi. Al momento, resta confermato un coprifuoco a partire dalle 10 di sera e fino alle 7 del mattino. Ore 7.45 – Gli aiuti militari dell’Italia all’Ucraina

(Fiorenza Sarzanini) Missili Stinger antiaerei, missili Spike controcarro, mitragliatrici Browning, mitragliatrici Mg, munizioni: sono le armi che l’Italia invierà in Ucraina. Il decreto del governo è pronto, sarà approvato questo pomeriggio. E la novità riguarda proprio il rapporto diretto con Kiev. Gli armamenti saranno ceduti «alle autorità governative ucraine», come è specificato nel provvedimento. La Nato dovrà occuparsi soltanto della consegna logistica. Un segnale forte che arriva mentre i primi 1.350 militari sono pronti a partire per l’Ungheria e la Romania, così come il materiale bellico. Una scelta fatta con il via libera dell’Unione Europea, dopo i colloqui del premier Mario Draghi con il presidente Volodymyr Zelensky, che ha convinto l’Italia ad essere tra i primi Stati dell’Ue a chiudere lo spazio aereo alla Russia. (Qui l’articolo completo)

Ore 7.30 – Si combatte a Mariupol

(Andrea Nicastro, da Mariupol) Scontri a Mariupol, tra truppe russe e difensori ucraini. Dalle sei del mattino la città è sotto un attacco ravvicinato. Il primo di questo genere in cinque giorni di guerra. Si sentono colpi di tank e di mitragliatrice pesante, ma anche spari di armi più leggere, forse kalashnikov. I russi dispongono anche di supporto aereo, in almeno due occasioni ho potuto distinguere il volo dei caccia. Non sono in grado di dire se i russi siano entrati o meno in città, né se ci siano vittime. Di sicuro c’è resistenza. (Qui il video). Ore 7.15 – Il crollo del rublo, la Borsa di Mosca aprirà con ore di ritardo

Il rublo è crollato a causa delle nuove sanzioni contro la Russia (il cui effetto è spiegato qui, nel dettaglio) , e cede già quasi il 30% sul dollaro. La Borsa di Mosca inizierà le contrattazioni del mercato monetario con tre di ritardo, secondo quanto deciso dalla Banca Centrale Russa. Le sanzioni aumentano la preoccupazione per gli effetti a catena. Ore 7.05 – La strada strettissima dei negoziati

(Francesco Battistini, da Kiev) Oggi è il giorno in cui Ucraina e Russia si incontreranno — a due passi da Chernobyl — per far partire i negoziati: una strada strettissima, scrive Francesco Battistini: «La scelta del luogo sembra l’unica concessione ucraina, al momento. Perché nessuno vuole mollare nulla, dopo quattro giorni di guerra. E sul tavolo di questo negoziato disperato — apparecchiato da un arbitro per nulla imparziale, Lukashenko — non può che esserci una specie di cessate il fuoco. Qualcosa che aiuti l’Ucraina a evacuare gli evacuabili. Qualcosa che serva alla Russia per fingere di fermarsi, magnanima, sulle soglie delle città accerchiate. «Non rinunceremo mai a un millimetro della nostra terra», avverte il ministro degli Esteri di Kiev, Dmytro Kuleba. Putin risponde a modo suo: da una parte ordina al responsabile della Difesa e al capo delle forze armate, il ministro Sergei Shoigu e il generale Valery Gerasimov, di «trasferire le forze di deterrenza dell’esercito russo a una modalità speciale di servizio di combattimento» (dal cremlinese: portatemi qui le valigette nucleari), dall’altra si mostra «pronto a negoziare»: su che?» Qui l’articolo completo.

Ore 7.00 – Razzi nella notte su Chernihiv, colpito un asilo

Una pioggia di proiettili si è abbattuta per tutta la notte sulla città di Chernihiv, in Ucraina. L’assalto da parte dell’artiglieria russa è iniziato attorno alle 2 di notte, stando a quanto riporta il servizio di emergenza statale ucraino. Alcuni razzi avrebbero colpito un asilo, provocando un incendio, oltre che un negozio in un mercato centrale e un condominio residenziale di cinque piani. Non si registrano vittime, il bilancio è di una donna rimasta leggermente ferita.

Ore 6.52 – Russia, 5.814 persone arrestate per le manifestazioni contro la guerra

Lo ha reso noto il progetto mediatico a difesa dei diritti umani «Ovd-Info». Almeno 2.667 arresti sarebbero stati effettuati nella sola giornata di ieri, 27 febbraio.

Ore 6.44 – Zelensky: parlato con Von der Layen dell’adesione dell’Ucraina alla Ue

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha avuto una conversazione telefonica con la presidente della Commissione Europea Ursula Von der Layen in cui si è parlato «di decisioni concrete per il rafforzamento delle capacità di difesa dell’Ucraina, di assistenza macrofinanziaria e dell’adesione all’Ue». Lo rivela lo stesso Zelensky in un tweet.

Ore 6.25 – La Corea del Sud si unisce alle sanzioni contro la Russia

Lo ha reso noto l’agenzia di stampa Yonhap. Il ministero degli Esteri ha comunicato agli Usa il proposito sul blocco dell’export di materiale strategico verso Mosca e sulla esclusione delle banche dal sistema dei pagamenti Swift.

Ore 6.15 – Google Maps blocca due funzioni in Ucraina per non mettere a rischio la popolazione civile

Google Maps ha bloccato due funzionalità in Ucraina che forniscono informazioni agli utenti in tempo reale, nel tentativo di proteggere gli ucraini. Lo riporta il Kyiv Independent citando dichiarazioni della società. Le funzionalità disabilitate includono la sovrapposizione del traffico in tempo reale di Google Maps e Live Busyness, una funzione che mostra eventuali concentrazioni di persone in una posizione in un momento dato.

Ore 5.30 – Rublo ai minimi storici, rinviata apertura Borsa di Mosca

La Borsa di Mosca aprirà il suo mercato di scambio delle valute alle ore 10 antimeridiane di oggi, con tre ore di ritardo rispetto all’orario ordinario dei mercati Forex, in risposta al caos provocato dalle dure sanzioni finanziarie varate dall’Occidente contro la Russia a seguito dell’offensiva militare in Ucraina. Stamattina il rublo russo ha ceduto il 30 per cento, scivolando a119 sul dollaro. In sofferenza anche l’euro, che ha ceduto lo 0,76 per cento dopo l’annuncio delle sanzioni occidentali alla Russia, cosi’ come i dollari australiano e neozelandese.

Ore 4.53 – Il rublo crolla del 30% dopo le nuove sanzioni

Il rublo crolla con le nuove sanzioni sulla Russia, tra cui l’esclusione selettiva delle banche dal circuito dei pagamenti Swift, per l’invasione in Ucraina, cedendo quasi il 30% sul dollaro: sui mercati asiatici la valuta è indicata in calo del 28% at 117.8170 sul biglietto verde nel trading offshore.

Ore 4.49 – Vertice telefonico Biden-Alleati per risposta unitaria a Russia

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden sentirà telefonicamente gli alleati, oggi (lunedì), per coordinare una risposta nella crisi ucraina. Lo fa sapere la Casa Bianca.

Ore 4.04 – Media ucraini: la Bielorussia sta per unirsi all’invasione russa

Vladimir Putin sta per trascinare il suo alleato bielorusso, Aleksandr Lukashenko, nella guerra di occupazione dell’Ucraina. La notizia è riportata dal Kyiv independent, che cita «fonti» non precisate secondo le quali «tra poche ore» il primo aereo da trasporto «Ilyushin Il-76 decollerà con a bordo paracadutisti bielorussi da schierare contro l’Ucraina». Voci sul coinvolgimento della Bielorussia nella guerra hanno iniziato a circolare ieri – scrive l’edizione online del Kyiv independent – a seguito di un rapporto giunto agli ambienti diplomatici da anonimi giornalisti dell’opposizione bielorussa. Il messaggio suggeriva che le truppe bielorusse possano essere schierate nelle aree di Kiev o Zhytomyr, a sostegno dei soldati russi. Sempre ieri, un ex alto ufficiale bielorusso, Valeriy Sakhashik, in un discorso video ha esortato i militari bielorussi a non obbedire a ordini che li coinvolgerebbero in una guerra contro una nazione amica. Diverse migliaia di cittadini bielorussi si sono mobilitati contro la guerra in tutto il paese il 27 febbraio.

Ore 3.50 — Vertice tra Blinken e tutti i ministri degli Esteri del G7

Il segretario di Stato americano, Antony Blinken, ha parlato con i ministri degli Esteri del G7, cui si è unito il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba, «per discutere la risposta globale all’attacco premeditato, non provocato e ingiustificato della Russia all’Ucraina». Secondo quanto riferito dal portavoce del Dipartimento di Stato, Ned Price, il Segretario e i ministri degli Esteri del G7 hanno sottolineato a Kuleba la loro risposta unitaria all’invasione della Russia.

Ore 3.36 – Schizza ancora il prezzo del grano

I futures del grano negli Stati Uniti sono balzati di quasi il 7%, il più grande rally in un giorno degli ultimi 10 anni, poiché l’invasione russa dell’Ucraina ha frenato le forniture da una delle più grandi regioni esportatrici del mondo. Il mais ha guadagnato oltre il 3% mentre la soia è cresciuta del 2,4%. Al Chicago Board of Trade (Cbot) il contratto di grano più scambiato è aumentato del 6,8% a 19,18-1/4 dollari a bushel, dopo aver raggiunto il picco dell’8% a 9,35 a inizio sessione. Il mais è aumentato del 3,2% a 6,77 per bushel e la soia del 2,4% a 16,23 dollari a bushel. Le esportazioni russe di tutte le materie prime, dal petrolio e ai metalli fino ai cereali saranno bruscamente interrotte per via delle nuove sanzioni occidentali, che infliggono un duro colpo all’economia russa e danneggiano l’Occidente con un aumento dei prezzi e dell’inflazione. Gli esportatori sono alla ricerca di fonti alternative di grano e mais, mentre l’invasione russa interrompe le forniture ucraine. I due paesi rappresentano circa il 29% del totale esportazioni di grano, 19% delle forniture mondiali di mais e 80% delle esportazioni mondiali di olio di girasole.

Ore 3.25 – Esplosioni a Kiev e Kharkiv nella notte

Nuove esplosioni si sono udite a Kiev e a Kharkiv poco dopo le 3 del mattino, dopo alcune ore di calma apparente. Lo afferma sul suo canale Telegram il servizio statale per le comunicazioni, secondo quanto riferito dalla Ukrainska Pravda. Secondo le stesse fonti un missile russo ha colpito un edificio residenziale nel centro di Chernihiv. L’edificio è in fiamme ma ancora non si sa se e quante persone siano rimaste coinvolte.

Ore 3.04 – Zelensky: cruciali le prossime 24 ore

«Le prossime 24 ore saranno cruciali per l’Ucraina»: lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in una conversazione telefonica con il premier britannico Boris Johnson. Lo ha fatto sapere lo stesso Zelensky su Twitter, aggiungendo di avere avuto anche una conversazione telefonica con la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. «Abbiamo parlato con il Primo Ministro Boris Johnson e il Presidente polacco Andrzej Duda dell’attuale situazione della sicurezza. Concordato ulteriori passi congiunti per contrastare l’aggressore. Coalizione contro la guerra in azione!», ha scritto nel post.

Ore 2.37 – Kiev: l’oligarca Medvedchuk, amico di Putin, fugge dagli arresti domiciliari

L’oligarca ucraino di origini russe Viktor Medvedchuk, vicino a Putin e considerato tra i possibili candidati alla guida di un governo fantoccio se la Russia dovesse conquistare Kiev, è evaso dagli arresti domiciliari che stava scontando con l’accusa di alto tradimento per avere sostenuto le forze separatiste nel Donbass. Lo riporta il Kyiv independent. Medvedchuk, leader del partito «Piattaforma di opposizione» e imprenditore attivo in molti campi tra cui energia e media, è molto vicino al presidente russo e ne rappresenta ufficiosamente gli interessi in Ucraina. Il suo legale ha detto che «si trova in un posto sicuro a Kiev».

Ore 2.15 – La banca centrale russa vara piano di misure per cercare di mitigare l’effetto delle sanzioni

La banca centrale russa corre ai ripari e si affretta a gestire le ricadute delle pesanti sanzioni decise dall’Occidente nel fine settimana e annuncia una serie di misure per sostenere i mercati interni. La banca centrale ha affermato che riprenderà ad acquistare oro sul mercato interno, lancerà un’asta di riacquisto senza limiti e facilità restrizioni sulle posizioni aperte in valuta estera delle banche. Ha anche aumentato la gamma di titoli che possono essere utilizzati come garanzia per ottenere prestiti e ha ordinato agli operatori di mercato di rifiutare le offerte dei clienti stranieri di vendere titoli russi.

Ore 1.53 – I future sui listini di Borsa europei sono in forte calo

Negative le indicazioni sulla riapertura delle piazze finanziarie europee, per effetto della drammatica evoluzione della crisi in Ucraina: l’Euro Stoxx 50 che perde il 3,3%.

Ore 1.46 – Bce: probabile fallimento per la filiale europea della banca russa Sberbank

La Banca Centrale Europea ha rilevato il «fallimento o probabile fallimento» della filiale europea della banca russa Sberbank, tra le maggiori del Paese, a causa di prelievi «significativi» di depositi a causa del conflitto in Ucraina e delle sanzioni imposte dai paesi Occidentali. Sberbank Europe AG, che ha sede in Austria, e le sue controllate in Croazia e Slovenia hanno « visto notevoli deflussi di depositi a causa dell’impatto delle tensioni geopolitiche sulla loro reputazione», spiega in un comunicato il supervisore bancario della Bce, ritenendo che «nel prossimo futuro, la banca potrebbe non essere in grado di pagare i propri debiti o altri impegni alla scadenza».