UCRAINA, L’INVASIONE. QUINTO GIORNO DI COMBATTIMENTI: VERTICE BIDEN-ALLEATI, PETROLIO ALLE STELLE. RUBLO MENO 30 PER CENTO

07.27 Borsa Tokyo chiude in lieve rialzo, Nikkei +0,19% La Borsa di Tokyo ha recuperato le perdite iniziali e chiuso in lieve rialzo, mentre gli investitori guardano da vicino i colloqui tra Ucraina e Russia. L’indice di riferimento Nikkei 225 guadagna lo 0,19% per finire a 26.526,82, mentre l’indice Topix sale dello 0,57% a quota 1.886,93. 07.24 Il petrolio vola con le nuove sanzioni alla Russia, Wti a 96,67 dollari Il petrolio vola con le nuove sanzioni alla Russia per la guerra in Ucraina. Il Wti, dopo aver toccato un +7,5%, cresce del 5,5% a 96,63 dollari al barile. Il Brent guadagna il 4,67% a 102,50 dollari. 07.15 Meta ha inibito account falsi legati a Mosca I gruppi filo-russi avrebbero orchestrato campagne di disinformazione sui social media, utilizzando profili falsi o account hackerati per dipingere l’Ucraina come una debole pedina della doppiezza occidentale. E’ quanto riferisce Meta, casa madre di Facebook e Instagram, il cui team di sicurezza informatica ha bloccato una serie di account falsi collegati alla Russia che facevano parte di uno schema di social media per indebolire l’Ucraina. Ore 6.25 – La Corea del Sud si unisce alle sanzioni contro la Russia

Lo ha reso noto l’agenzia di stampa Yonhap. Il ministero degli Esteri ha comunicato agli Usa il proposito sul blocco dell’export di materiale strategico verso Mosca e sulla esclusione delle banche dal sistema dei pagamenti Swift.

Ore 6.15 – Google Maps blocca due funzioni in Ucraina per non mettere a rischio la popolazione civile

Google Maps ha bloccato due funzionalità in Ucraina che forniscono informazioni agli utenti in tempo reale, nel tentativo di proteggere gli ucraini. Lo riporta il Kyiv Independent citando dichiarazioni della società. Le funzionalità disabilitate includono la sovrapposizione del traffico in tempo reale di Google Maps e Live Busyness, una funzione che mostra eventuali concentrazioni di persone in una posizione in un momento dato.

Ore 5.30 – Rublo ai minimi storici, rinviata apertura Borsa di Mosca

La Borsa di Mosca aprirà il suo mercato di scambio delle valute alle ore 10 antimeridiane di oggi, con tre ore di ritardo rispetto all’orario ordinario dei mercati Forex, in risposta al caos provocato dalle dure sanzioni finanziarie varate dall’Occidente contro la Russia a seguito dell’offensiva militare in Ucraina. Stamattina il rublo russo ha ceduto il 30 per cento, scivolando a119 sul dollaro. In sofferenza anche l’euro, che ha ceduto lo 0,76 per cento dopo l’annuncio delle sanzioni occidentali alla Russia, cosi’ come i dollari australiano e neozelandese.

Ore 4.53 – Il rublo crolla del 30% dopo le nuove sanzioni

Il rublo crolla con le nuove sanzioni sulla Russia, tra cui l’esclusione selettiva delle banche dal circuito dei pagamenti Swift, per l’invasione in Ucraina, cedendo quasi il 30% sul dollaro: sui mercati asiatici la valuta è indicata in calo del 28% at 117.8170 sul biglietto verde nel trading offshore.

Ore 4.49 – Vertice telefonico Biden-Alleati per risposta unitaria a Russia

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden sentirà telefonicamente gli alleati, oggi (lunedì), per coordinare una risposta nella crisi ucraina. Lo fa sapere la Casa Bianca.