UCRAINA, L’INVASIONE. IL SINDACO DI KIEV: LA CITTA’ E’ CIRCONDATA. UCCISI 314 CIVILI, 14 I BAMBINI.

21,45. Francia presenterà a Onu risoluzione per cessate il fuoco La Francia presenterà una risoluzione al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite chiedendo “un accesso umanitario senza ostacoli” in Ucraina e un cessate il fuoco: lo fa sapere l’Eliseo in una nota. 21.30 Il bilancio delle vittime del ministero della Sanità ucraino Sono 352 le vittime civili, tra cui 14 bambini, dall’inizio dell’invasione russa dell’Ucraina. Lo ha reso noto il ministero della Sanità di Kiev, secondo cui si contano anche 1.684 feriti, tra cui 116 bambini. 21.16 Kiev accusa Mosca di genocidio alla Corte internazionale di giustizia de L’Aja Kiev ha accusato Mosca di genocidio davanti alla Corte internazionale di giustizia de L’Aja. Lo ha annunciato il tribunale con sede in Olanda. “Nella sua richiesta l’Ucraina afferma che Mosca ha ucciso degli ucraini e ha danneggiato gravemente la loro integrità fisica”, si legge in un comunicato. 20.54 Di Maio: “1.900 italiani bloccati a Kiev” In questo momento non può evacuare nessuno”. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, a ‘Che tempo che fa’, ricordando che ci sono 100 italiani in ambasciata a Kiev e 1.900 in tutta l’Ucraina. Ore 21 – Borrell, temiamo che la Russia non si fermi all’Ucraina

«Temiamo che la Russia non si fermi all’Ucraina e l’influenza russa possa espandersi sui Paesi vicini, la Moldavia e la Georgia, e avere un impatto sui Balcani occidentali». Lo ha detto in conferenza stampa l’Alto Rappresentante Ue per la Politica Estera Josep Borrell spiegando che presto si recherà in Moldavia. Borrell ha annunciato la decisione di fornire 450 milioni di euro per l’acquisto di armi letali e 50 milioni per materiale non letale. La prima volta nella storia.+

Ore 20.25 – Fifa, «Russia giocherà sotto il nome Rfu, senza inno e bandiera»

«Nessuna competizione internazionale potrà essere giocata sul territorio della Russia, con le partite «casalinghe» giocate in territorio neutrale e senza spettatori – ha deciso la Fifa – L’associazione membro che rappresenta la Russia parteciperà sotto il nome «Football Union of Russia (RFU)» e non «Russia». Nessuna bandiera o inno verrà utilizzato nelle partite a cui partecipano squadre della Federcalcio russa». «La Fifa – prosegue la nota – continuerà il suo dialogo in corso con il Cio, la Uefa per determinare eventuali misure o sanzioni aggiuntive, inclusa una potenziale esclusione dalle competizioni».

Ore 20.15 – von der Leyen a Euronews, vogliamo l’Ucraina nella Ue

L’Ucraina è «una di noi e li vogliamo nell’Unione europea». Lo ha detto a Euronews la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, durante un’intervista. «Abbiamo un processo con l’Ucraina che consiste, ad esempio, nell’integrazione del mercato ucraino nel mercato unico», ha aggiunto.

20.11 G7, non riconosceremo alcuna conquista militare di Mosca

“Non riconosceremo alcuna acquisizione militare della Russia in Ucraina”: lo afferma in un comunicato il G7, spigando che non sarà riconosciuto alcun cambiamento di statuto.

20.03 Von der Leyen: “Vogliamo l’Ucraina nell’Unione europea”

“L’Ucraina è una di noi e la vogliamo nell’Unione”, detto la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, parlando ai microfoni di Euronews. Von der Leyen ha avuto un colloquio telefonico con il presidente ucraino per spiegargli “le misure forti e immediate che stiamo adottando per sostenere la difesa dell’Ucraina, la sua economia e i rifugiati, nonchè le nuove sanzioni contro Russia e Bielorussia”. Lo ha scritto la presidente della Commissione Ue su Twtter.

19.46 Johansson: “Ok dei ministri all’uso della direttiva di protezione temporanea”

“Abbiamo avuto una buona discussione sulla direttiva sulla protezione temporanea che è stata accolta in modo ampio dai ministri”. Lo ha detto La Commissaria agli Affari interni, Ylva Johansson, nella conferenza stampa al termine del Consiglio straordinario Ue Affari interni a Bruxelles.

19.45 Sindaco di Kiev: “La città è circondata”

“Kiev è circondata ed è ormai impossibile un’ulteriore evacuazione di civili”. Lo ha detto il sindaco di Kiev, Vladimir Klitchko, secondo quanto riporta la Cnn.

19.29 Stasera terzo pacchetto sanzioni Ue

I ministri degli Esteri dell’Ue nella videoconferenza di stasera dovrebbero varare il terzo pacchetto di sanzioni contro la Russia, che dovrebbe entrare in vigore in nottata. Dovrebbero consistere in nuovi nominativi da inserire nella lista dei sanzionati e in due misure di finanziamento attraverso la European Peace Facility delle forniture di armi difensive, anche letali, agli ucraini e di beni non letali ma essenziali allo sforzo militare come il carburante. Verranno poi varate anche misure nei confronti della banca centrale russa, che porteranno a congelare oltre a metà delle riserve valutarie di Mosca. Non dovrebbe essere nel pacchetto di sanzioni la sospensione di alcune banche russe da













