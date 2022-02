UCRAINA, L’INVASIONE. IL SINDACO DI KIEV: LA CITTA’ E’ CIRCONDATA, IMPOSSIBILE EVACUARE I CIVILI

132 Visite

20.11 G7, non riconosceremo alcuna conquista militare di Mosca

“Non riconosceremo alcuna acquisizione militare della Russia in Ucraina”: lo afferma in un comunicato il G7, spigando che non sarà riconosciuto alcun cambiamento di statuto.

20.03 Von der Leyen: “Vogliamo l’Ucraina nell’Unione europea”

“L’Ucraina è una di noi e la vogliamo nell’Unione”, detto la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, parlando ai microfoni di Euronews. Von der Leyen ha avuto un colloquio telefonico con il presidente ucraino per spiegargli “le misure forti e immediate che stiamo adottando per sostenere la difesa dell’Ucraina, la sua economia e i rifugiati, nonchè le nuove sanzioni contro Russia e Bielorussia”. Lo ha scritto la presidente della Commissione Ue su Twtter.

19.46 Johansson: “Ok dei ministri all’uso della direttiva di protezione temporanea”

“Abbiamo avuto una buona discussione sulla direttiva sulla protezione temporanea che è stata accolta in modo ampio dai ministri”. Lo ha detto La Commissaria agli Affari interni, Ylva Johansson, nella conferenza stampa al termine del Consiglio straordinario Ue Affari interni a Bruxelles.

19.45 Sindaco di Kiev: “La città è circondata”

“Kiev è circondata ed è ormai impossibile un’ulteriore evacuazione di civili”. Lo ha detto il sindaco di Kiev, Vladimir Klitchko, secondo quanto riporta la Cnn.

19.29 Stasera terzo pacchetto sanzioni Ue

I ministri degli Esteri dell’Ue nella videoconferenza di stasera dovrebbero varare il terzo pacchetto di sanzioni contro la Russia, che dovrebbe entrare in vigore in nottata. Dovrebbero consistere in nuovi nominativi da inserire nella lista dei sanzionati e in due misure di finanziamento attraverso la European Peace Facility delle forniture di armi difensive, anche letali, agli ucraini e di beni non letali ma essenziali allo sforzo militare come il carburante. Verranno poi varate anche misure nei confronti della banca centrale russa, che porteranno a congelare oltre a metà delle riserve valutarie di Mosca. Non dovrebbe essere nel pacchetto di sanzioni la sospensione di alcune banche russe da













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS