UCRAINA, ZELENSKY: “SIAMO RIMASTI SOLI”. TRUPPE RUSSE A 32 CHILOMETRI DA KIEV, CENTINAIA LE VITTIME

7:17 Ministero della Difesa Kiev: “La Russia ha già perso 800 uomini”

Secondo il ministero della Difesa di Kiev la Russia ha già perso in Ucraina 800 uomini. Le perdite includono sette aerei, sei elicotteri, 130 veicoli blindati e oltre 30 carri armati.

07:09 Ministero dell’Interno ucraino: “Oggi il giorno più difficile”

Il consigliere del ministero degll’interno ucraino Anton Gerashchenko: “Oggi sarà il giorno più difficile. Il piano del nemico è di sfondare con colonne di carri armati da Ivankov e Chernihiv a Kiev. I carri armati russi ‘bruciano bene’ quando i nostri ATGM – Stugny, Corsairs e regali dei nostri alleati NWLAW e Javelin – li colpiscono. I Difensori di Kiev sono pronti!” – ha scritto su Telegram.

06:52 Zelensky: “Sanzioni contro Mosca non sono sufficienti. Noi soli a difenderci”

Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskiy ha dichiarato che la continua aggressione russa contro il suo Paese ha dimostrato che le sanzioni imposte a Mosca dall’Occidente non sono sufficienti. Zelensky ha detto che il mondo continua a osservare da lontano cosa succede in Ucraina. “Questa mattina siamo soli a difendere il nostro stato, le maggiori potenze del mondo restano a guardare da lontano”.

In un nuovo discorso il presidente ucraino Vladimir Zelensky ha detto che “l’Ucraina è rimasta sola, il mondo guarda cosa sta accadendo qui da lontano”.

Secondo Zelensky “le sanzioni non sono riuscite a convincere la Russia a desistere”. Il presidente ucraino si è però anche detto sicuro che la Russia dovrà aprire un dialogo “prima o poi per mettere fine alle ostilità e fermare questa invasione. Prima inizia questo dialogo, minori saranno le perdite per la Russia”.

“Secondo le nostre informazioni, il nemico mi ha contrassegnato come obiettivo numero 1 e la mia famiglia, come obiettivo numero 2. Vogliono distruggere politicamente l’Ucraina distruggendo il capo di stato. Secondo le nostre informazioni gruppi di sabotaggio nemici sono entrati a Kiev. Resto nella zona del governo insieme ad altri»: è questo uno dei passaggi più drammatici del videomessaggio alla nazione diffuso dal presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky, nella notte fra giovedì e venerdì, al termine della prima giornata di guerra scattata con l’invasione e gli attacchi delle truppe russe . «L’Ucraina è stata lasciata sola a combattere contro l’Armata rossa» ha aggiunto, «chi è pronto a combattere con noi? Non vedo nessuno. Chi è pronto a dare all’Ucraina una garanzia di adesione alla Nato? Tutti hanno paura»?

06:05 Sindaco di Kiev: “Non abbiamo altra scelta che combattere”

“Ora non abbiamo altra scelta che prendere le armi e combattere”. Lo ha detto il sindaco di Kiev ed ex campione di pugilato, Vitali Klitschko, in un’intervista alla tv britannica Itv.

06:01 Russi bombardano aeroporto nel nord ovest

Le forze russe hanno iniziato alle 6.10 (le 5.10 ora italiana) a bombardare l’aeroporto di Velyka Omelyana, a 4 chilometri da Rivne, cittadina del nordovest dell’Ucraina a circa 300 chilometri da Kiev e 160 dal confine con la Polonia. Lo ha riferito il capo dell’Aeronautica militare nello scalo.Alcuni residenti testimoniano di violente esplosioni. L’attacco è confermato anche dalle autorità locali. Secondo i militari, c’è stata un’esplosione che ha distrutto la pista di riserva. Nessuno è rimasto ferito, hanno aggiunto.

05:50 Due palazzi in fiamme a Kiev

Due palazzi che ospitano appartamenti sono in fiamme nel settore sud-est di kiev: lo indicano foto diffuse dai servizi di soccorso dell’ucraina, rilanciate anche da testate locali. Secondo le ricostruzioni disponibili, l’incendio sarebbe divampato dopo che un aereo, verosimilmente russo, è stato intercettato in volo dalla contraerea. Stando al quotidiano Kyiv Independent, almeno tre persone sono rimaste ferite in modo grave. I soccorritori hanno riferito di un rischio di crollo. In precedenza funzionari del ministero dell’interno dell’Ucraina avevano detto dell’abattimento di un caccia nel settore di Darnytskyi, in una zona residenziale, nel settore sud-orientale della capitale.

05:35 Ucraina denuncia l’orribile lancio di missili russi su Kiev

Il ministro degli Esteri ucraino Kuleba ha denunciato “orribili” attacchi con missili dei russi sulla capitale. “L’ultima volta che la nostra capitale aveva visto una cosa del genere era stato nel 1941, quando era stata aggredita dalla germania nazista”. In un messaggio diffuso su Twitter il dirigente ha aggiunto: “Allora l’ucraina sconfisse quel male e lo sconfiggerà ancora oggi. Fermate Putin. Isolate la Russia. Rompete tutte le relazioni. Cacciate la Russia”.