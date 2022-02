Ucraina, i russi controllano l’aeroporto di Hostomel: per Kiev è la fine. La comunità ucraina sotto choc. Campania: “Vicini agli amici ucraini”

226 Visite

Ore 16.20: I russi controllano l’aeroporto di Hostomel – Le forze russe hanno preso il controllo del secondo aeroporto di Kiev, l’Antonov di Hostomel che dista 30 chilometri dalla capitale. Lo ha riferito uno dei corrispondenti della Cnn che ha mostrato anche le immagini dei soldati russi, a poche decine di metri da lui. “Ci hanno permesso di entrare e stare con loro mentre difendevano il perimetro di questa base aerea, dove le truppe a bordo di elicotteri sono state sbarcate nelle prime ore del mattino per realizzare un ponte aereo e consentire ad altre truppe di entrare”.

Il sindaco di Kiev Vitali Klitchko ha annunciato il coprifuoco nella città.

Il premier italiano Mario Draghi non ha dubbi: «L’Italia condanna l’attacco russo, ingiustificato e ingiustificabile».

Una mossa, quella del leader di Mosca Vladimir Putin, che potrebbe avere delle consequenze da non sottovalutare anche per l’Italia e la città metropolitana di Napoli.

Secondo le prime stime, sarebbero circa cinque i milioni di profughi ucraini diretti verso l’Europa. C’è allora da chiedersi in che modo il Vecchio Continente potrà supportare i cittadini dell’Ucraina e come le città saranno pronte e attrezzate per l’occasione.

La comunita’ ucraina in Italia si e’ risvegliata sotto choc, spiazzata dalla notizia dell’offensiva russa ma determinata a sostenere la resistenza del proprio popolo, in alcuni casi persino tornando in patria a combattere. “Siamo sotto choc perche’, anche se sapevamo cosa ci si puo’ aspettare da Putin, fino all’ultimo speravamo che il buon senso potesse vincere”, sipega Oles Horodetskyy, presidente dell’Associazione cristiana degli ucraini in Italia, intervistato dall’AGI. “Ora invece”, ha osservato, “si rischia una catastrofe mondiale. Purtroppo si sono verificate le peggiori previsioni. Siamo molto preoccupati. Bisogna aiutare bambini e donne che rischiano di finire sotto i bombardamenti non solo a Donbass ma in tutta l’Ucraina occidentale”.

Secondo l’esule “occorre dare supporto a chi rimane in Ucraina con aiuti economici o umanitari“. Diversi uomini, confermano le associazioni, sono in partenza dall’Italia e dall’Europa per combattere in patria. “Gli ucraini non scappano e non si arrendono facilmente. Moltissime persone stanno rientrando in patria per combattere e difendere le proprie famiglie”, ha spiegato all’AGI Alesya Tataryn, 54 anni, dell’Associazione Italia-Ucraina Maidan. L’associazione e’ nata nel 2014 in seguito alla cosiddetta ‘rivoluzione della Dignita” per aiutare la popolazione dell’ex repubblica sovietica.

“La Campania è terra di pace, vicini alla comunità Ucraina”

“Una nuova guerra in Europa preoccupa tutti. Condanniamo ogni azione militare e violenta sperando che venga restituito il dovuto spazio alla diplomazia. Quanto sta accadendo è una situazione drammatica per un popolo, per i cittadini ucraini, molti dei quali sono qui in Campania. In tanti sono ben integrati e sono nostri amici che vivono ore di angoscia per i loro cari in Ucraina. Esprimiamo la massima vicinanza e solidarietà a loro. La Campania è una terra di pace e come Regione e come gruppo dei Moderati saremo vicino alla comunità Ucraina”.