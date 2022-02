Ucraina, centinaia di manifestanti fermati in Russia. A Kiev 57 vittime

534 Visite

Ore 19.18 — Berlino, manifestano in migliaia. Migliaia di persone stanno manifestando in queste ore a Berlino per la pace e a sostegno dell’Ucraina davanti alla Porta di Brandeburgo

Ore 19.05 — 797 arresti in tutta la Russia, 43 proteste per la pace.

San Pietroburgo, centinaia in piazza per la pace e molti arresti

Proteste contro la guerra in Ucraina si sono svolte dal pomeriggio di oggi in 43 città del Paese: il sito indipendente Ovd-Info denuncia l’arresto di 797 persone. Era dal ritorno e del successivo arresto di Aleksei Navalny in Russia nel gennaio dello scorso anno che non si svolgevano proteste così diffuse in tutto Paese. Si contano anche numerosi «picchetti solitari», di singoli attivisti che vanno in piazza con cartelli pacifisti. Vengono rapidamente arrestati.

Ore 19 — Il patriarca di Mosca Kirill: Preghiamo per la pace (Gian Guido Vecchi) «Esorto tutte le parti in conflitto a fare tutto il possibile per evitare vittime civili. Invito l’intera Chiesa ortodossa russa a offrire una speciale, fervente preghiera per il rapido ripristino della pace». A poche ore dall’inizio dell’invasione dell’Ucraina, le parole di Kirill, patriarca di Mosca e capo della chiesa ortodossa russa, sono assai significative e niente affatto scontate. La tensione tra Russia e Ucraina si riflette nella divisione, sempre più aspra, tra le chiese ortodosse dei due Paesi. Eppure i due piani non si sovrappongono e Kirill, la più alta autorità religiosa russa, si mostra preoccupato. Del resto ci sono fedeli ortodossi rimasti legati al patriarcato di Mosca che vivono in Ucraina e un sondaggio del centro «Razumkov», informa l’agenzia Asianews, ha mostrato che il 65,2% degli intervistati non condivide l’operazione militare. Il discorso di Kirill, «riguardo all’annuncio di questa mattina del presidente Vladimir Putin di una “speciale operazione militare… per la smilitarizzazione e la denazificazione dell’Ucraina», è rivolto a gerarchie, clero e fedeli: «Mi appello ai vescovi, ai pastori, ai monaci e ai laici affinché forniscano tutta l’assistenza possibile a tutte le vittime, compresi i rifugiati e le persone rimaste senza casa e senza mezzi di sussistenza». Soprattutto scrive: «Avverto con profondo e sentito dolore la sofferenza delle persone causata dagli eventi in corso. Come Patriarca di tutte le Russie e primate di una Chiesa il cui gregge si trova in Russia, in Ucraina e in altri Paesi, sono profondamente solidale con tutti coloro che sono stati colpiti da questa tragedia». Il patriarca di Mosca aggiunge: «I popoli russo e ucraino hanno una storia secolare comune che risale al Battesimo della Russia da parte del santo principe Vladimir l’Uguale agli Apostoli. Credo che questa affinità data da Dio aiuterà a superare le divisioni e i disaccordi che sono sorti e che hanno portato all’attuale conflitto». La conclusione è solenne: «Possa il Signore onnipotente, per intercessione della nostra purissima Signora Theotokos (in greco antico indica Maria «Madre di Dio», ndr) e di tutti i santi, preservare i popoli russo, ucraino e gli altri popoli che sono spiritualmente uniti dalla nostra Chiesa». Gian Guido Vecchi

Il presidente americano Joe Biden ha spiegato che “il G7 si è accordato su “un pacchetto di sanzioni devastante e altre misure economiche” contro la Russia

18 jet russi partiti da Pskov volano verso Kiev.

La dismessa centrale nucleare di Chernobyl è sotto il controllo delle forze russe. Lo riferisce l’agenzia ucraina Unian.

Il premier britannico Boris Johnson ha annunciato una nuova ondata di sanzioni anti russe in risposta all’azione militare di Mosca in Ucraina mettendo al bando tutte le banche russe dal mercato finanziario della City. Al bando nel Regno Unito anche Aeroflot, mentre vengono sanzionati altri 100 fra individui, entità e società russe.Annunciate pure misure per limitare i capitali depositabili da cittadini russi in conti bancari nel Regno.

Ore 16.20: I russi controllano l’aeroporto di Hostomel – Le forze russe hanno preso il controllo del secondo aeroporto di Kiev, l’Antonov di Hostomel che dista 30 chilometri dalla capitale. Lo ha riferito uno dei corrispondenti della Cnn che ha mostrato anche le immagini dei soldati russi, a poche decine di metri da lui. “Ci hanno permesso di entrare e stare con loro mentre difendevano il perimetro di questa base aerea, dove le truppe a bordo di elicotteri sono state sbarcate nelle prime ore del mattino per realizzare un ponte aereo e consentire ad altre truppe di entrare”.

Il sindaco di Kiev Vitali Klitchko ha annunciato il coprifuoco nella città.

Il premier italiano Mario Draghi non ha dubbi: «L’Italia condanna l’attacco russo, ingiustificato e ingiustificabile».

Una mossa, quella del leader di Mosca Vladimir Putin, che potrebbe avere delle consequenze da non sottovalutare anche per l’Italia e la città metropolitana di Napoli.

Secondo le prime stime, sarebbero circa cinque i milioni di profughi ucraini diretti verso l’Europa. C’è allora da chiedersi in che modo il Vecchio Continente potrà supportare i cittadini dell’Ucraina e come le città saranno pronte e attrezzate per l’occasione.

La comunita’ ucraina in Italia si e’ risvegliata sotto choc, spiazzata dalla notizia dell’offensiva russa ma determinata a sostenere la resistenza del proprio popolo, in alcuni casi persino tornando in patria a combattere. “Siamo sotto choc perche’, anche se sapevamo cosa ci si puo’ aspettare da Putin, fino all’ultimo speravamo che il buon senso potesse vincere”, sipega Oles Horodetskyy, presidente dell’Associazione cristiana degli ucraini in Italia, intervistato dall’AGI. “Ora invece”, ha osservato, “si rischia una catastrofe mondiale. Purtroppo si sono verificate le peggiori previsioni. Siamo molto preoccupati. Bisogna aiutare bambini e donne che rischiano di finire sotto i bombardamenti non solo a Donbass ma in tutta l’Ucraina occidentale”.

Secondo l’esule “occorre dare supporto a chi rimane in Ucraina con aiuti economici o umanitari“. Diversi uomini, confermano le associazioni, sono in partenza dall’Italia e dall’Europa per combattere in patria. “Gli ucraini non scappano e non si arrendono facilmente. Moltissime persone stanno rientrando in patria per combattere e difendere le proprie famiglie”, ha spiegato all’AGI Alesya Tataryn, 54 anni, dell’Associazione Italia-Ucraina Maidan. L’associazione e’ nata nel 2014 in seguito alla cosiddetta ‘rivoluzione della Dignita” per aiutare la popolazione dell’ex repubblica sovietica.

“La Campania è terra di pace, vicini alla comunità Ucraina”

“Una nuova guerra in Europa preoccupa tutti. Condanniamo ogni azione militare e violenta sperando che venga restituito il dovuto spazio alla diplomazia. Quanto sta accadendo è una situazione drammatica per un popolo, per i cittadini ucraini, molti dei quali sono qui in Campania. In tanti sono ben integrati e sono nostri amici che vivono ore di angoscia per i loro cari in Ucraina. Esprimiamo la massima vicinanza e solidarietà a loro. La Campania è una terra di pace e come Regione e come gruppo dei Moderati saremo vicino alla comunità Ucraina”.