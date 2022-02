Draghi punta (di nuovo) alla maxi tassa sulla casa e fa arrabbiare alcuni partiti

368 Visite

«Abbiamo presentato un emendamento per stralciare da quel testo la riforma del catasto, perché questa significa più tasse sulla casa per tutti, un aumento dei valori Isee e quindi meno welfare per le famiglie», spiega Alberto Gusmeroli, vicepresidente della commissione Finanze e responsabile della Lega per le politiche fiscali. Quanto alle case non accatastate, che Draghi dice di voler trovare e colpire, secondo Gusmeroli «non c’entrano nulla con la riforma del catasto, si possono accatastare anche adesso». Quell’emendamento è stato firmato non solo dal capogruppo della Lega, Riccardo Molinari, ma anche dai suoi pari grado di tutti gli altri partiti e partitini del centrodestra: Paolo Barelli (Forza Italia), Francesco Lollobrigida (Fdi), Marco Marin (Coraggio Italia) e Maurizio Lupi. E prima di esso, a giugno, c’era stato il documento delle commissioni Finanze di Camera e Senato, in cui la maggioranza convenne di non indicare il catasto fra i temi da includere nella riforma fiscale. _= Nulla di questo sembra avere fatto cambiare idea a Draghi. I documenti del governo, anzi, confermano i peggiori sospetti: nella relazione sulla riforma del fisco presentata a ottobre dal ministero dell’Economia è scritto che la riforma del catasto è «coerente» con le raccomandazioni europee che chiedono all’Italia di «ridurre la pressione fiscale sul lavoro, e di compensare tale riduzione con (…) una riforma dei valori catastali non aggiornati». L’ammissione ufficiale che l’operazione è fatta (anche) per aumentare il gettito delle imposte sugli immobili già accatastati. La responsabilità del possibile patatrac, quindi, oltre che sulla Lega e gli altri partiti, ricade sullo stesso Draghi: davvero è pronto a mettere in gioco il futuro del governo, della legislatura e dei soldi europei per torchiare ancora di più i proprietari di case?













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS