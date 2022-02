Ucraina, sale la tensione. La fuga degli americani

105 Visite

Dall’Ucraina arrivano forti venti di guerra. Secondo Mosca, gli Stati Uniti cercano uno scontro. Oggi intanto le diplomazie russe e americane si sono parlate: previsto un colloquio Biden-Putin dopo quello già avvenuto tra Blinken e Lavrov. Nel frattempo c’è stato un lungo colloquio tra Macron e il presidente russo Putin: un’ora e 40 minuti di dialogo nel tentativo di far calare la tensione nella crisi russo-ucraina, ha fatto sapere l’Eliseo.Cresce la preoccupazione a Kiev, dove i diplomatici statunitensi ma anche di Canada, Gran Bretagna, Giappone e Corea del Sud sono stati invitati a lasciare il Paese. In mattinata anche la Farnesina ha chiesto agli italiani di lasciare l’Ucraina: «In considerazione dell’attuale situazione, in via precauzionale, si invitano i connazionali a lasciare temporaneamente l’Ucraina con i mezzi commerciali disponibili».

Secondo gli Stati Uniti, la Russia sta cercando un pretesto per invadere Kiev. L’attacco sarebbe preceduto da bombardamenti aerei, e potrebbe avvenire, come ricorda la Cnn, la prossima settimana in pieno corso delle Olimpiadi invernali. Il dipartimento di Stato di Washington specifica che l’attacco russo «potrebbe partire in qualsiasi momento, senza alcun preavviso».

15.54 Usa ritirano i loro soldati in Ucraina. Gli Stati Uniti ritirano la quasi totalità dei loro soldati rimanenti in Ucraina. Lo annuncia il Pentagono. Il Dipartimento delle difesa ha «ordinato il temporaneo riposizionamento dei soldati della Guardia Nazionale della Florida fuori dall’Ucraina», twitta John Kirby, il portavoce del Pentagono, sottolineando che la decisione è stata presa per precauzione in quanto la «sicurezza del nostro personale» è la priorità. Sono stati ritirati circa 160 addestratori militari – la maggior parte della Guardia nazionale della Florida e una ventina di Berretti Verdi – che operavano in Ucraina in una base vicino al confine con la Polonia.

15.39. Lungo colloquio tra Macron e Putin. Il presidente francese, Emmanuel Macron, ha avuto un colloquio telefonico di un’ora e 40 minuti oggi con l’omologo russo Vladimir Putin nel tentativo di far calare la tensione nella crisi russo-ucraina. Lo ha fatto sapere l’Eliseo.

15.09. Colloquio fra il capo del Pentagono e il ministro della Difesa russo. Il capo del Pentagono Lloyd Austin ha avuto un colloquio telefonico con il ministro della Difesa russo Serghiei Shoigu. Lo rende noto il Dipartimento della Difesa americano, sottolineando che al centro del colloquio ci sono state le tensioni in Ucraina. La telefonata è stata confermata anche dalla Difesa di Mosca, secondo cui sono state discusse «questioni di sicurezza di reciproco interesse».

15.04 Olanda e Spagna invitano i cittadini a a lasciare il Paese. Anche Olanda e Spagna invitano i propri cittadini a lasciare l’Ucraina, di fronte al rischio di un’imminente invasione russa. «La situazione della sicurezza era già preoccupante ed è deteriorata negli ultimi giorni», ha detto il ministro degli Esteri olandese, Wopke Hoekstra, spiegando che la decisione è stata presa di concerto con i Paesi alleati. «A tutti gli spagnoli è consigliato di lasciare temporaneamente il Paese utilizzando le esistenti opzioni di viaggio», ha invece annunciato con un tweet il ministero degli Esteri di Madrid. Altre nazioni europee, oltre all’Italia, che hanno invitato i loro cittadini a asciare il Paese comprendono Germania e Regno Unito.

14.38 Di Maio: «Rientro del personale non essenziale da Kiev». Nel corso della riunione di coordinamento sulla situazione in Ucraina presieduta alla Farnesina dal Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Luigi Di Maio, è stato deciso – d’intesa con le Ambasciate dell’Unione Europea presenti nel Paese – di far rientrare il personale non essenziale della nostra sede diplomatica a Kiev, che resterà in ogni caso pienamente operativa.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS