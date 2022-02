POMIGLIANO. GIORNATA MONDIALE CONTRO IL CANCRO, IL SINDACO DEL MASTRO: «DIFFONDERE LA CULTURA DELLA PREVENZIONE DEVE ESSERE LA PRIORITA’»

84 Visite

Oggi, in occasione della “Giornata mondiale dedicata alla lotta contro il cancro”, si è tenuta una rilevante iniziativa organizzata presso il Liceo Classico Scientifico

Statale “Vittorio Imbriani”. Un convegno di carattere

scientifico-divulgativo sullo stato dell’arte della lotta contro il

cancro a cui hanno preso parte gli studenti di alcune classi del liceo.

«Voglio ringraziare – sottolinea il sindaco Gianluca Del Mastro,

intervenuto al convegno – per essere intervenuto il dott. Giovanni

D’Onofrio, chirurgo e presidente della V Commissione consiliare, e il

dott. Filippo Beneduce, gastroepatologo e consigliere comunale, che ha

organizzato l’evento è ha introdotto e moderato i lavori. Ringrazio,

inoltre, i relatori del convegno, il prof. Michele Orditura e l’oncologa

Nunzia Auriemma e, per l’ospitalità, il dirigente scolastico del

Liceo“Vittorio Imbriani”, prof. Domenico Toscano». «Diffondere la

cultura della prevenzione – afferma il sindaco di Pomigliano d’Arco – è

uno degli strumenti più importanti nella lotta contro il cancro.

Attraverso questa iniziativa rivolta agli studenti del liceo, abbiamo

inteso rilanciare la cultura della prevenzione oncologica primaria e

secondaria, perché la salute passa prima di tutto attraverso stili di vita

sani e l’adesione ai programmi di screening».













