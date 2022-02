Riparte dallo scontro diretto di Civitavecchia il campionato dell’Aktis Acquachiara

78 Visite

Si torna finalmente in acqua a quasi un mese di distanza dall’ultima partita ufficiale, il match giocato e perso lo scorso 8 gennaio contro il CN Latina. Archiviato lo stop decretato dalla Federazione per contenere i rischi del contagio da Covid-19 le squadre provano, finalmente, ad iniziare quel percorso che dovrebbe condurle verso la normalità quotidiana. Riparte dall’insidiosa trasferta di Civitavecchia il percorso dell’Aktis Acquachiara che, nell’incontro valevole per l’undicesima giornata di andata del girone Sud del campionato di serie A2, affronta al Palagalli, fischio d’inizio previsto domani alle ore 15:00, la formazione laziale. Sfida importante per i partenopei che contro una diretta rivale nella corsa per la salvezza inseguono il secondo successo nella competizione, risultato che gli consentirebbe di abbandonare l’ultima posizione e di rimescolare le carte in quel mini torneo a cinque squadre che mette in palio la permanenza nella categoria.

Il tecnico Walter Fasano presenta così l’impegno che attende i suoi ragazzi :” Domani si riparte. Sono molto contento che finalmente riprendiamo a giocare. Spero in una continuità del campionato che ci consenta di giocare tutti i sabati senza più fermarci. Giochiamo ancora una partita fuori casa, a Civitavecchia, stiamo lavorando bene e la squadra mi sembra in crescita. I nostri avversari possono contare su un ottimo centroboa come Romiti, giocatore esperto della categoria. Sarà una bella partita, in un campo difficile, tra due squadre che hanno bisogno di conquistare punti”.













