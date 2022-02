Popolo della famiglia. Napoli: AA CERCASI ASSESSORI DI MUNICIPALITÀ

Riteniamo inconcepibile, dal punto di vista istituzionale e politico, l’assenza di assessori di Municipalità ad oltre 120 giorni dalle elezioni, questa situazione è imbarazzante è controproducente per la macchina amministrativa della città. A questo punto sono due le cose da pensare, o si ritengono inutili gli assessori o si è schiavi delle nomine, visto che diventano in alcuni casi, giochi di interessi personali o di partito. Il Sindaco Manfredi, in concomitanza con i Presidenti di Municipalitá, chiarisca quanto prima questa scabrosa situazione – questa la dichiarazione del Coordinatore Regionale Popolo della Famiglia Massimiliano Esposito. Rileviamo quello che sta accadendo e sollecitiamo i rappresentanti del Partito Democratico, del Movimento Cinquestelle e tutte le liste civiche appartenenti alla maggioranza, affinché si impegnino ad ovviare questo gap istituzionale e politico, nominando nell’immediato, gli assessori di competenza – dichiara Vincenzo Quarantiello Coordinatore Cittadino del Popolo della Famiglia – questo stato di cose è improcastinabile, non è possibile infatti andare oltre, si intervenga nell’immediato, i quartieri e i cittadini hanno il diritto di avere referenti istituzionali di riferimento, le problematiche sono davvero tante e pensare che il tutto si possa risolvere solo con le commissioni è un offesa alle istituzioni e all’intelligenza delle opposizioni – questa la denuncia del Popolo della Famiglia Napoli.