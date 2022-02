Ex Dc, renziani, berlusconiani: tira aria di grande carrozzone centristra. I Totiani con Renzi, Berlusconi incontra Casini, si torna all’antico

89 Visite

Aria di centrismo, aria di proporzionale, aria di ritorno al passato. Pierferdinando Casini che va a trovare Silvio Berlusconi poche ore dopo l’apertura dell’ex cavaliere a una “riunione dei moderati”. Le voci che si susseguono sull’asse Matteo Renzi-Giovanni Toti, pronti a fondere i gruppi al Senato di Italia Viva e Coraggio Italia in Italia al Centro, un primo passo in vista delle Politiche. Tira aria di moderati dopo l’elezione del nuovo presidente della Repubblica che ha squassato il centrodestra con liti e bordate tra i partiti prima, durante e dopo il voto in Parlamento. Tanto che alla fine di una giornata fatta di tante coincidenze si insospettisce perfino Matteo Salvini: “”Il centrodestra non è una caserma, se uno preferisce andare a sinistra o con Renzi, o ricostruire una vecchia Dc, è liberissimo di farlo. Il centrodestra è culturalmente e socialmente maggioranza del Paese, governa la maggioranza delle Regioni e Comuni, quindi ha il dovere di mettersi insieme. Ma se qualcuno dice una cosa e poi ne fa un’altra, come accaduto per l’elezione del presidente della Repubblica, non dobbiamo far finta che non ci siano problemi”. Il tutto per fregare Salvini e Meloni a destra e governare con il Pd. E infine, dulcis in fundo, l’editto di Berlusconi contro la Meloni: che non sarà invitata alle trasmissioni Mediaset.













