Napoli violenta? Lamorgese choc: “Il 75 per cento delle telecamere non funziona”

81 Visite

A Napoli “solo il 75 per cento delle telecamere è funzionante. C’è bisogno di un monitoraggio del loro funzionamento”, dice la ministra dell’Interno Luciana Lamorgese, oggi a Napoli per la sigla dell’Accordo per la promozione e l’attuazione di un sistema di sicurezza partecipata e integrata per lo sviluppo della città. E annuncia l’arrivo di 182 nuovi assunti tra agenti e assistenti nella Questura di Napoli che rientrano nelle 263 unità che arriveranno in tutta l’area metropolitana “per far fronte alle problematiche del territorio”.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS