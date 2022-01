Israele, quarta dose non protegge da Omicron

79 Visite

Israele è il primo Paese al mondo che ha iniziato a somministrare la quarta dose di vaccino anti Covid a operatori sanitari, over 60 e pazienti fragili. Quello che emerge dai dati preliminari è che la quarta dose di vaccino anti-Covid Pfizer o Moderna non fornisce molta protezione contro il contagio da variante Omicron. Sebbene il secondo booster abbia fatto aumentare fino a cinque volte il livello degli anticorpi neutralizzanti il risultato non è sufficiente a contastare Omicron, variante profondamente mutata che elude in grande parte di anticorpi neutralizzanti indotti dalla vaccinazione.