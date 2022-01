Napoli sporchissima, la raccolta è ancora un problema e l’assessore Mancuso non è all’altezza. Manfredi pressa

Il malato è grave e il sindaco Gaetano Manfredi ne è consapevole perché la città è sporca e piena di rifiuti con lo spazzamento e la raccolta che vanno lenti, lentissimi e alcuni punti di Napoli sono davvero inguardabili. Asìa è in difficoltà, come al solito, tra dipendenti malati Covid, inciviltà dei cittadini e difficoltà con gli impianti. Il neo sindaco pressa l’assessore al ramo Mancuso, ma Mancuso – si sa- non è del mestiere e non ha esperienze amministrativi tali da consentirgli di trovare soluzioni. Mancuso è lì solo perché voluto dal Pd napoletano.