Marano, caso Pip e Galeota: le dichiarazioni di Simeoli confermano le ricostruzioni della Di Mauro e inguaiano Bertini

131 Visite

Emergono ulteriori dettagli dalle dichiarazioni spontanee rese dall’imprenditore Angelo Simeoli, meglio noto come “Bastone”, ai magistrati inquirenti che hanno coordinato l’inchiesta poi sfociata nel processo in cui sono imputati lo stesso Simeoli, i fratelli Aniello e Raffaele Cesaro e l’ex sindaco di Marano Mauro Bertini.

Simeoli, rinviato a giudizio per corruzione, ha riferito in merito a due delle tre vicende oggetto del procedimento giudiziario: l’affare Pip e il caso Galeota.

Il noto palazzinaro, difeso dagli avvocati Silvio Auriemma e Giovanni Lo Russo, ha in sostanza ammesso di aver monetizzato tre assegni dei Cesaro, per un totale di oltre 37 mila euro, e di averli dati a Bertini, a saldo di un’ulteriore cifra già data dai Cesaro all’ex sindaco e consigliere di Marano. Una tangente, come ipotizzato dalla pubblica accusa e riconosciuto dagli stessi Cesaro e ora da Simeoli.

In relazione all’affare Pip, Simeoli ha chiarito che dopo l’aggiudicazione dei lavori alla società dei Cesaro, Bertini avrebbe detto loro di dare spazio (in riferimento alle commesse lavorative) anche all’imprenditoria locale. L’ex sindaco, sempre secondo “Bastone”, avrebbe organizzato degli incontri ai quali avrebbero partecipato i tre imputati. Il primo incontro si sarebbe tenuto a Frattamaggiore, negli uffici dei Cesaro. Simeoli ha anche spiegato il motivo per cui non si accordò con i Cesaro per le operazioni di subappalto nel Pip. Da quanto dichiarato dall’imputato, sarebbero emerse difficoltà di carattere tecnico: non era possibile concedere solo una parte dei lavori alla società dei Simeoli, il quale dovette a quel punto rifiutare la proposta di acquisizione totale dei lavori. L’imprenditore edile, ritenuto contiguo ai Polverino, disse no ai Cesaro poiché non avrebbe avuto a disposizione le risorse economiche richieste in quel momento (siamo tra il 2006 e il 2007) dagli imprenditori di Sant’Antimo.

Altri incontri tra gli imputati si sarebbero tenuti nelle ville di Simeoli, una di queste ubicata a Licola. Di un summit a Licola se ne parla anche nelle pagine dell’ordinanza di custodia cautelare relativa al processo Pip, quello andato in archivio mesi fa.

“Bastone” ha precisato che le richieste economiche (a titolo di tangente) sarebbero state avanzate sempre da Bertini. Ed è sostanzialmente lo stesso schema che nell’anno 2004 (o giù di lì) si sarebbe concretizzato anche per il caso Galeota, la splendida masseria abbattuta da una società di Simeoli, al posto della quale sorsero appartamenti, negozi e box con una semplice Dia, ovvero una Dichiarazione di inizio attività. La Dia doveva servire solo per ristrutturare la masseria antica. E invece fu fatto molto altro. Gli immobili mai furono abbattuti né acquisiti (fino al 2019) al patrimonio comunale in quanto dichiarati abusivi già dal 2014.

Simeoli ha confermato, sulla questione Galeota, che anche in quell’occasione sarebbe stato raggiunto un accordo con i vertici del Comune, Bertini in primis, affinché l’operazione si materializzasse nell’estate del 2004, alla vigilia dello scioglimento del Comune per camorra. Il palazzinaro ha riferito di un incontro che si sarebbe tenuto nella primavera di quell’anno, a casa di Bertini, in un immobile al confine tra i comuni di Marano e Villaricca, durante la quale gli sarebbe stato consigliato di presentare la Dia e che nessuno (al Comune) avrebbe mosso rilievi. Anche per quella vicenda, Simeoli avrebbe pagato Bertini e altri personaggi, i cui nomi non sono ancora noti.

Non si esclude che l’imprenditore, oggi libero ma con obbligo di firma, possa essere a breve interrogato nuovamente dagli inquirenti. Simeoli conosce a menadito la storia del comune di Marano e tutto quello che è accaduto – anche in seno al municipio – dall’inizio degli anni Novanta al 2011-2012. Simeoli sa tutto e di tutti: ha partecipato a summit, riunioni, accordi elettorali e pre-elettorali. La partita è nella sue mani, insomma, ma la strategia processuale sarà naturalmente delineata dai suoi legali, che puntano (chiaramente) a portare a casa il passivo meno pesante: al massimo una condanna per corruzione, che si prescriverebbe nel secondo grado del processo.

P.S. Siamo a disposizione dei legali di Bertini nel caso in cui volessero dire la loro sulle dichiarazioni rese da Simeoli.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS