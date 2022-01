Ha curato i positivi Covid a casa, migliaia, e ora rischia la sospensione per non aver rispettato il protocollo Speranza

192 Visite

A Pagani, provincia di Salerno, i cittadini insorgono per difendere l’operato del medico di famiglia Gerardo Torre, che durante la pandemia del Covid19 ha curato i pazienti positivi a casa. Per il dottore si è aperto un procedimento disciplinare presso l’Ordine dei Medici di Salerno perché non avrebbe “rispettato le disposizioni previste dal Protocollo Nazionale in materia di cura della patologia Covid19”. Ma il Comune salernitano si è schierato apertamente a suo favore. Tutta la città è tappezzata di manifesti che chiedono ai cittadini di manifestare a suo sostegno il 28 gennaio, quando si riunirà il consiglio di disciplina per giudicarlo: “È come San Giuseppe Moscati – è scritto negli avvisi alla cittadinanza – ha salvato vite umane e mantenuto fede al giuramento di Ippocrate. È un esempio per tutti i medici del nostro territorio”. E anche il sindaco di Pagani, l’avvocato Raffaele De Prisco, scende in campo per sostenerlo: “Ha curato anche me quando stavo male. Se oggi posso scrivere, lo devo anche a lui”.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS