Morte dottor Biscardi, la senatrice Granato sporge denuncia e si affida all’avvocato Esposito di Marano

“Chiedo la punizione dei colpevoli”, bisogna “fare chiarezza sul decesso del dottor Domenico Biscardi”. È quanto scrive la senatrice ex M5S Bianca Laura Granato, nella denuncia-querela presentata oggi, 14 gennaio 2022, ai carabinieri di Roma per chiarire le circostanze della scomparsa di Biscardi, leader nazionale dei No-Vax, morto a 50 anni per un malore nel suo appartamento di San Nicola la Strada, in provincia di Caserta. I funerali si sono tenuti nella giornata di ieri e hanno visto la partecipazione di molte persone provenienti anche da fuori regione. La parlamentare – ex pentastellata, oggi nel gruppo misto – adesso chiede che si faccia luce su quello che definisce sul suo profilo Facebook «un decesso anomalo». Il legale scelto dalla Granato è l’avvocato Beniamino Esposito (foto in basso) di Marano.













