Mugnano, in fiamme Il Delfino: vigili del fuoco sul posto

Un rogo al centro ittico “Il Delfino” di Mugnano. In azione da stamani i vigili del fuoco. Le fiamme avrebbero raggiunto anche alcuni capannoni situati a ridosso della struttura di via Pietro Nenni, nella zona della circumvallazione esterna. Sul posto anche i carabinieri della locale stazione e i militari dell’Arma della compagnia di Marano, competenti per la zona. Non è ancora chiaro se si tratti di un rogo doloso e quale sia il bilancio dei danni. Le operazioni dei vigili del fuoco, giunti alcune ore fa in zona, sono ancora in corso di svolgimento.













