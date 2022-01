Cure sperimentali al Monaldi, bimbo di 9 mesi ora è fuori pericolo. Ecco la storia

600 Visite

Il 24 dicembre scorso, proprio come un vero “bambinello”, F. fa ritorno a casa tra le braccia dei suoi genitori dopo lunghi nove mesi di degenza presso il reparto di Neonatologia del Monaldi diretto dal dottor Giovanni Chello.

F. ha solo nove mesi per cui fin dalla nascita ha vissuto in ospedale curato e coccolato da un’equipe di medici e infermieri che hanno fatto uso di tutta la loro conoscenza, del loro tempo e della loro sensibilità per riconsegnarlo alla vita, una vita serena.

Alla nascita, il piccolo mostrava un’ipertrofia cardiaca che ha necessitato di ventilazione meccanica. Dopo giorni di studi ed esami, il dottor Chello insieme alla sua equipe e a quella del Centro delle Malattie Rare del Monaldi, ipotizzano che il neonato sia affetto da una rara malattia genetica chiamata la sindrome di Noonan: con una serie di adempimenti burocratici tra i quali anche l’autorizzazione dei genitori, inizia la somministrazione di una terapia sperimentale proveniente dagli Stati Uniti.

Grazie a queste cure F. inizia a respirare autonomamente e circa due settimane fa ritorna a casa. “Ci mancherà il nostro piccolo F. che ci ha regalato in otto mesi dei sorrisi grandi. Il punto di forza del nostro lavoro è la squadra che ogni giorno si coordina e pianifica ogni cura e attività affinché ogni nostro paziente stia bene e possa ritornare a casa sua e nella sua famiglia” afferma il dottor Chello.

Ci piace condividere con i nostri lettori questa storia a lieto fine, questa storia che suscita speranza nel giorno dell’Epifania che rappresenta nelle nostre tradizioni la giornata del dono sulla scia dei Re Magi. Ci sono persone che, senza limiti di tempo, senza orari di lavoro, senza lamentare stanchezza, ogni giorno provano a “riportare” alla vita piccoli bambini che nascono con patologie gravi e lo fanno con lo spirito di una missione sentendosi ricompensati da un sorriso spontaneo che nasce tra tubicini e sondini.

E questo è il vero senso di quella che gli uomini chiamano Epifania.

A.S.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS