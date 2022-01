Crollo cimitero Poggioreale, protesta dei familiari per le salme ancora esposte alle intemperie

145 Visite

All’indomani del crollo avvenuto all’interno del cimitero di Poggioreale sono scattate le proteste dei familiari dei defunti. Sono arrivate decine e decine di telefonate e segnalazioni di persone fortemente preoccupate che temono non riuscire più a dare degna sepoltura ai propri cari. Queste persone si chiedono come avverrà il recupero dei resti delle salme e soprattutto come verrà effettuato il riconoscimento. Oltre ai danni materiali subiti, non possono essere ignorati i danni morali che, soprattutto su questioni così delicate, hanno un peso importante che va preso in considerazione. Per questo ci uniamo alla richiesta delle famiglie e chiediamo risposte certe e rapide all’Amministrazione Comunale e all’Assessore delegato Vincenzo Santagada. Ad oggi sono intervenuti dei camion betoniera che stanno effettuando dei lavori di consolidamento in cemento, lavori che a detta dei familiari non faranno che peggiorare le cose. Riteniamo che la gestione del crollo e del recupero dei resti, come la gestione dell’intero cimitero di Poggioreale, debba avere un immediato cambio di passo che vada nella direzione della risoluzione dei problemi.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS