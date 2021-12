Marano, lavoravano in nero e percepivano di Reddito di cittadinanza: blitz dei carabinieri in via Casalanno, sanzionato gestore noto alimentari

817 Visite

I militari dell’Arma della locale Compagnia hanno denunciato il titolare di un’attività commerciale per sfruttamento del lavoro nero e inosservanza delle normative in materia di sicurezza sul lavoro. L’attività commerciale sanzionata è ubicata in via Casalanno, nel centro storico della città. Tra i lavoratori in nero (tre in totale), secondo quanto accertato dai carabinieri, anche due persone che percepiscono il reddito di cittadinanza. Entrambi verranno segnalati all’Inps. Al titolare dell’attività commerciale, uno storico negozio di alimentari, sanzioni amministrative e penali per un importo di 35 mila euro.

Nota stampa carabinieri.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS