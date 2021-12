Marano, dissequestrato il chiosco della discordia

245 Visite

Il tribunale Napoli nord ha disposto il dissequestro del gazebo allestito anni fa da una caffetteria di piazza del Plebiscito nella medesima zona. L’installazione fu oggetto di numerose polemiche, sia per una questione estetica sia perché un tratto della piazza è di fatto (nel disinteresse di vigili e amministratori comunali) chiuso al transito. Per i giudici di Napoli nord il gazebo poteva essere installato anche senza il parere di una commissione paesaggistica, di cui il Comune era sprovvista nel momento in cui l’ex dirigente Di Pace firmò una concessione per anni tre. La struttura è stata restituita ai proprietari.













