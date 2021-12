Oroscopo: Giove, il pianeta della fortuna, entra nei Pesci il 29 dicembre

45 Visite

Dal 29 dicembre “Giove, il pianeta dell’espansione e delle occasioni fortunate, transita in Pesci e vi resterà fino all’11 maggio, stimolando i segni d’Acqua (Pesci, Scorpione e Cancro) e i segni di Terra (Toro, Vergine e Capricorno)”. Seconda descrizione: “Dall’11 maggio al 28 ottobre transita in Ariete, sostenendo i segni di Fuoco (Ariete, Leone e Sagittario) ed i segni d’Aria (Gemelli, Bilancia e Acquario). Dopodiché dal 28 ottobre torna in Pesci”. Risultato? “Accompagna i segni d’Acqua e di Terra verso un finale d’anno col botto!”. Si parla di lavoro. Ma soprattutto (ah, il cuore) di amore e di sentimenti. Sia per le coppie, sia per i single. Alla fine, rimane sempre l’argomento più gettonato.













