Un uomo di 47 anni aveva preso in braccio il cagnolino del figlio, un Jack Russell, e l’aveva scaraventato nel vuoto, dal settimo piano dell’appartamento di famiglia, in via Garcia Lorca, a Fonte Ostiense. È successo il 18 aprile 2018. Adesso è finito a processo e dovrà rispondere del reato di uccisione di animali. Questo è quanto riporta il Messaggero.













