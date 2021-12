Napoli e provincia nella morsa della malavita: pescivendolo ucciso dopo una rapina

129 Visite

In via Giovanni della Rocca, nel comune di Boscoreale, poco dopo le 22 di ieri, ignoti hanno perpetrato una rapina a mano armata in una pescheria. Il titolare ha reagito e inseguito i rapinatori.

Per assicurarsi la fuga uno dei malviventi ha esploso alcuni colpi d’arma da fuoco. Uno di questi ha centrato il pescivendolo, poi morto poco dopo l’arrivo in ospedale.

La vittima è Antonio Morione, classe 1980.

Indagini in corso dei Carabinieri della Compagnia di Torre Annunziata.













